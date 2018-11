Sonia Bermúdez: "No firmo el empate ante el Atlético de Madrid"

Valencia, 1 nov (EFE).- La delantera Sonia Bermúdez se enfrenta este domingo con el Levante Femenino al Atlético de Madrid, equipo en el que militó entre 2016 y 2018 y con el que conquistó dos títulos de la Liga Iberdrola, y aseguró a Efe que no firma el empate, aunque confesó que un punto "no estaría mal visto" dado el potencial de su rival, actual líder de la categoría.

"Es verdad que vamos a ganar porque hemos concedido ya dos empates. Lo peor sería perder todavía con todo lo que queda de Liga por delante. Evidentemente salimos a ganar y no firmo un empate pero todo lo que no sea perder es positivo, no estaría mal visto porque será estar en la misma línea que ellas", explicó.

La delantera del Levante protagonizó uno de los movimientos más importantes del mercado nacional al fichar por el club valenciano después de haber jugado las dos últimas campañas en el Atlético de Madrid y este domingo se enfrentará por primera vez a su exequipo.

"Tengo grandes recuerdos de allí. El Atlético tiene un gran equipo y una gran afición, aunque cuando ruede el balón todo eso se quedará al margen. Yo me muevo por sensaciones y el proyecto del Levante me cautivó por el cariño que me trasladó. No sé si he acertado, pero sería histórico que pudiera ganar una liga con el Levante. Ojalá, vamos a intentarlo porque sería mi décima liga", indicó.

En cuanto al partido del domingo, al que el Atlético llega después de conseguir siete victorias seguidas y el Levante cinco triunfos y dos empates, Sonia subrayó el potencial del club madrileño y confesó que ha intentado trasladar a su cuerpo técnico algunos detalles de la forma de jugar del Atlético.

"Sabemos lo fuerte que están ellas, se han reforzado bien y debemos intentar contrarrestar su potencial. Hubo un cambio de entrenador y cada técnico es un mundo", apuntó.

"Debemos analizar los partidos de este año, pero estoy segura de que se decidirá por pequeños detalles. Será un partido muy igualado", remarcó Sonia, quien adelantó "que por respeto" a su exafición no celebraría un gol en caso de anotarlo.

Sin embargo, la futbolista del Levante descartó que en la pelea por la Liga Iberdrola solo estén Atlético, Barcelona y Levante. "No creo que sea solo una lucha de tres. Tenemos rivales muy cerca y te puedes desenganchar en dos jornadas como te puedes enganchar en dos partidos. Queda mucho y creo que con el paso de las jornadas se decidirá quién puede luchar por ganar", manifestó a EFE.

La futbolista madrileña, que fiel a su rutina vive en Buñol y no en Valencia para estar cerca de la ciudad deportiva donde se entrenan a diario, confesó que el proyecto que ha cerrado el Levante este verano es para "estar arriba" y comentó que el empate logrado ante el Barcelona la pasada semana "significa" que están "haciendo bien las cosas" y al mismo nivel que los favoritos al título.

"Somos un club que se ha reforzado mucho con jugadoras de diferentes sitios, hay seis o siete cambios en el once respecto al año pasado y cuesta un poco más que nos vayamos conociendo. Yo vivo de gol y siempre he tenido número altos. Llevaba tres jornadas sin marcar y ahora llevo ya tres goles. No me obsesiona, aunque lo que quieres es ayudar con esos goles", concluyó.