Paco López: "No voy a esconder que nos hubiera gustado tener a Iborra"

El entrenador del Levante, Paco López, reconoció este jueves que les hubiera gustado fichar al centrocampista valenciano Vicente Iborra, que está a punto de incorporarse al Villarreal, y evitó profundizar en el resto de movimientos del mercado de fichajes de su equipo.



"Cada uno elige lo que considera mejor para sus intereses. No voy a esconder que nos hubiera gustado tener un jugador como Iborra, pero una vez ya se confirma que no puede ser, pues desearle lo mejor y nosotros a lo nuestro y a seguir trabajando", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.



En las últimas semanas el Levante se había dirigido al entorno de Iborra para conocer su decisión en el mercado de invierno, aunque tal y como reconoció Paco López, el futbolista, que jugó en el Levante entre 2008 y 2013, se ha decantado por otro equipo.



El entrenador del Levante, sin embargo, no quiso valorar otros movimientos que se pueden producir en su plantilla y solicitó públicamente a sus futbolistas que estén centrados en el encuentro del viernes contra el Girona.



"No me gustaría ahondar mucho en el tema. Se acaba de abrir el mercado y tenemos todo el mes. Sí le he pedido máxima concentración a los jugadores. No hay nada de nada, nuestro foco está puesto en el partido de mañana", indicó Paco López.