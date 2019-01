Paco López: "Estoy a favor del VAR pero hay muchísimas cosas que mejorar"

València, 16 ene (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este miércoles que está claramente a favor de la implantación del VAR en el fútbol español pero explicó que hay "muchísimas cosas que mejorar" y lamentó que haya algunas personas que no estén dispuestos a colaborar con el colectivo arbitral.



"Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo: Estoy a favor del VAR desde el primer día. Creo que es una ayuda al árbitro. Esto que está pasando nos sirve a todos para mejorar, porque estamos viendo que hay muchísimas cosas que mejorar", indicó.



"Los árbitros tienen una labor muy difícil y creo que deberíamos ayudarles entre todos. Hay gente que igual no lo ve así o no les ayuda", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.



El entrenador del Levante, que siempre se ha mostrado muy respetuoso con la labor arbitral después de cada partido, comentó que esta temporada servirá "como experiencia" y reconoció que en jugadas que estén sujetas a la interpretación del colegiado están expuestos a la polémica.



"Este año va a servir como experiencia, pero a mí me gusta esa opción. Lo que sí que queda claro es que al final hay muchas jugadas que son interpretaciones del árbitro y luego del VAR, que al fin y al cabo son árbitros y vamos a tener polémica cuando haya jugadas de este tipo", comentó.



Paco López se refirió a la polémica jugada del penalti del pasado domingo en el Wanda ante el Atlético de Madrid y que supuso la derrota de su equipo, y aunque insistió en que la mano de Vukcevic no fue voluntaria aceptó la interpretación del árbitro Prieto Iglesias.



"Viéndole la cara en la imagen uno sabe perfectamente que no ha sido voluntario, eso queda clarísimo. Pero si el arbitro cree que sí porque no lo ha visto la cara, estamos en lo de siempre. Pero insisto aun con estas jugadas con este tipo de dudas en cuanto a la interpretación, creo que el VAR va a ayudar a que sea todo más justo", declaró.



El técnico, sin embargo, se mostró muy contundente al aclarar que su equipo no ha sido beneficiado esta temporada por el VAR. "He oído por ahí como que el Levante ha salido beneficiado con el VAR y creo que se están equivocando. No ha salido beneficiado del VAR, lo que ha sido es justo, que es una gran diferencia", finalizó.