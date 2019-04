Paco López: "El Betis tiene un plantillón"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró ayer que el Betis, a pesar de llegar a Valencia tras dos derrotas seguidas, tiene "un plantillón" y está diseñado para alcanzar "posiciones europeas", por lo que espera un rival "muy poderoso".

"El Betis, esté en mayor o menor dificultad, está hecho para estar arriba y tiene posibilidades todavía. Está acostumbrado a dominar a prácticamente todos los equipos, te somete mucho y sí que es cierto que les está faltando algo de gol durante el año, pero vamos a tener enfrente un rival muy poderoso", destacó el técnico granota, quien reconoció que, después de no haber ganado en las nueve últimas jornadas de Liga, deben "exigirse más". "La idea es exigirnos más si cabe, ser más solidarios, tener más concentración en los momentos importantes del partido, en definitiva, esforzarnos más todos, y no es que no lo estemos haciendo", declaró. "Eso es lo mínimo que debemos hacer, pero tenemos que dar un poco más y lo vamos a hacer para tratar de que llegue la victoria", apostilló.

Además, Paco López adelantó que tiene la duda de si Cabaco y Postigo podrán jugar y no quiso dar pistas sobre si cambiará el sistema. "Debe haber variantes, pero lo más importante es que tengamos claras las señas de identidad", zanjó.