Hernani: "Me favorece el juego del Levante"

El extremo portugués Hernani Jorge Santos aseguró este jueves durante su presentación como futbolista del Levante para las tres próximas temporadas que le favorece el juego de su nuevo equipo y que afronta un reto que le gusta al llegar a LaLiga.

"Lo que me atrae es un nuevo reto, que tiene cosas que me gusta como LaLiga. El club es muy bueno y vengo para trabajar. He visto los últimos cinco partidos y me favorece como juega el Levante porque es lo ideal", dijo Hernani en la rueda de prensa de presentación.

El jugador portugués explicó que su fichaje estaba cerrado desde hace meses y que "sabíamos que teníamos que esperar" y desveló que preguntó por el Levante a su entonces compañero en el Oporto Adrián López. "Hablé con Adrián López, me habló bien y pesó en mi decisión", indicó.

Hernani, que se definió como un jugador "muy rápido que juega en la banda derecha y es la posición en la que me gusta jugar más", destacó el buen recibimiento que ha tenido de sus compañeros en el vestuario.

"Lo que he encontrado es muy buena gente, de buen corazón. Me he sentido muy cómodo y creo que en el inicio es lo importante. Tengo mucha ilusión por hacer las cosas bien y poder ayudar a mis compañeros de la mejor manera posible", comentó.

El presidente del Levante, Quico Catalán, dio la bienvenida a València al futbolista y confesó que ya intentaron hace un año su contratación, pero que "fue imposible", y mostró su satisfacción por haber conseguido finalmente su fichaje.

"No ha sido fácil, ha sido un fichaje laborioso y después de mucho tiempo hemos conseguido que esté aquí. Hace un año fue imposible y meses después hemos llegado a un acuerdo. Para cualquier club es muy importante la voluntad del futbolista", indicó.