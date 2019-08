Paco López está abierto a reforzar la plantilla antes del cierre del mercado

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que está satisfecho con la plantilla que ha confeccionado durante el verano, pero explicó que si encuentran en el mercado un futbolista que les pueda ayudar abordarían su contratación antes del próximo 2 de septiembre.



"Estamos convencidos de que hemos mejorado la plantilla. Si hay algo no estamos cerrados, pero estamos centrados en lo que tenemos y te digo que estamos contentos. Tenemos una plantilla equilibrada. Si hay algo que nos ayude a mejorar, lo valoraremos. Tenemos variedad y no hay problema", dijo en la rueda de prensa.



El entrenador del Levante no quiso valorar el estado de las negociaciones con el centrocampista Nemanja Radoja, ya que dijo que "no creo que sea prioritario ahora" reforzar esa posición, "pero si mejora se podría hacer, pero si no se puede hacer estamos muy contentos y es una preocupación menor esa posición".



Además, Paco López, que dijo que cuenta con el meta Oier Olazábal "como uno más", a pesar de que durante el verano ha mostrado su intención en salir del equipo, se refirió a la situación de los futbolistas con los que no cuenta.



"Es una situación que no es fácil para ellos y para el equipo. Se está trabajando en ello y ojalá se pueda solucionar por todas las partes", se limitó a decir el entrenador valenciano.