Campaña se disculpa por su expulsión

El centrocampista del Levante José Campaña pidió este sábado disculpas a sus compañeros, cuerpo técnico y a su rival por su expulsión en el partido del pasado viernes ante el Mallorca y confesó que no estuvo ?a la altura que este escudo requiere?.

Campaña fue expulsado, con doble amarilla, por el colegiado Pizarro Gómez en el minuto 86 después de golpear con su cabeza en el rostro de un jugador del Real Mallorca y dejó a su equipo con diez futbolistas cuando ganaba por 2-1.

El centrocampista andaluz, que había sido amonestado por primera vez en el minuto 60 por perder tiempo, tuvo una desafortunada reacción al enfrentarse a rivales, a los árbitros y hasta con algún compañero antes de dirigirse al vestuario.

Campaña pidió perdón este sábado a través de su cuenta en Twiiter y declaró: ?Siempre he aprendido de mis errores y esta vez no a ser distinto. Por eso quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todo el Levante por mi reacción de ayer. No estuve a la altura que este escudo requiere?.

Además, el futbolista del Levante también quiso disculparse con el Real Mallorca y con Dani Rodríguez, al que golpeó en el rostro, y concluyó su mensaje recalcando el ?enorme trabajo de todo el equipo? en el triunfo ante el Real Mallorca por 2-1.