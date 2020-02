Campaña, sobre su futuro: "En verano ya se verá"

José Gómez Campaña, quien gusta en el Sevilla FC para reemplazar a Éver Banega, ha concedido una entrevista en Cope, en la que habla de diversos asuntos. Entre ellos, el de su futuro.



La gran victoria ante el Real Madrid

"Salió todo redondo en todas las facetas de juego, tanto en defensa como en ataque. Ellos no tuvieron su día de cara a puerta. Ojalá todos los partidos fueran como contra el Real Madrid o Barça. Todas las personas tenemos días mejores o peores".



Su futuro

"Lo primero es la permanencia y ojalá este año el equipo termine en Europa, pero es adelantarnos mucho. Sería precipitarnos y un error pensar en eso antes que en la salvación. Ahora mismo la prioridad es seguir compitiendo por el Levante, dejarlo lo más alto posible y en verano ya se verá. Me quedan tres años más de contrato".

Los 'haters' tuiteros

"Aprovechan la mínima para darte caña. Hay cosas que me hacen gracia y les doy un 'me gusta'. Yo los leo porque me hace gracia porque cuando las cosas van mal aprovechan y cuando van bien se suben al barco. No creo que cuando ellos cometan un error en su vida les vengan a insultar".



El 'nuevo' Vukcevic

"Siempre dije que es un gran jugador. No tuvo una buena pretemporada y le costó. El año pasado terminó bien y volvió bien este verano y siempre he dicho que es un grandísimo jugador".



Sus objetivos esta temporada

"Es verdad que me gustaría hacer unos cuantos goles más y que ayuden al equipo. Me parece bien que me exijan".