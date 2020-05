Paco López apuesta por un campo neutral si el Levante no puede jugar en casa

Valencia, 14 may (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, explicó este jueves que en el caso de que no puedan jugar los seis partidos de Liga que les quedan como local en el Ciutat de València, donde está prevista la instalación de una nueva cubierta, apuesta por hacerlo en un campo neutral y no en el terreno de juego de su rival.



?Espero, deseo y creo que va a ser así y que no vamos a jugar los partidos que nos toca como local en el campo del rival. En el caso de que no podamos jugar en nuestro estadio, lo haremos en un campo neutral?, dijo Paco López en una rueda de prensa telemática.



El Levante debe decidir de forma inminente si paraliza las obras en el Ciutat de València para poder disputar los seis partidos que le quedan en casa o si sigue adelante con la instalación de la nueva cubierta y juega en un otro campo.



?Hay una reunión del consejo de administración y no me cabe la menor duda de que van a tomar la mejor decisión para el club. Nosotros nos adaptaremos a lo que el Consejo decida?, subrayó el entrenador del Levante.



Los rivales que quedan por pasar por el Ciutat de València en las once jornadas que restan para la conclusión del campeonato son el Sevilla, Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad, Athletic de Bilbao y Getafe.