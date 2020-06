Canales: "Es difícil estar arriba si nos meten goles así"

La Nucía (Alicante), 28 jun (EFE).- El centrocampista del Betis Sergio Canales aseguró este domingo, tras la derrota ante el Levante por 4-2, que es muy difícil estar arriba si les meten goles como los de este encuentro.



Añadió que no pueden permitir tantas ocasiones a sus rivales y reiteró que el objetivo de la temporada era acabar en puestos europeos. "De la nada nos han hecho dos goles. Hay que seguir así como equipo, unidos, y mejorar esto", dijo en declaraciones a Gol Televisión.



"Tenemos que mirar y mejorar mentalmente y estar fuertes si queremos estar arriba. Que un gol no nos cambie la idea de partido y ser competitivos hasta el minuto noventa. Eso es lo que nos ha costado este año", añadió.



Canales señaló que en su opinión habían sido muy superiores los primeros veinticinco minutos, pero sin mantener la agresividad mostrada en el partido ante el ESpanyol.



"La idea, no me voy a esconder, era estar arriba, estar en Europa, pero tendremos que mirarnos y mejorar para el año que viene. Este equipo tiene que luchar por estar en Europa sí o sí y no hay que tener miedo a decirlo", indicó Canales, quien señaló que no van a bajar los brazos.