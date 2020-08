0-0. Un experimentado Levante no pudo con un joven Valencia

Levante y Valencia empataron sin goles en un encuentro de fuerzas niveladas y sin apenas ocasiones de gol, en el que la mayor experiencia de los levantinistas tropezó con la intensidad de un joven Valencia.



Las alineaciones, con un Levante compuesto por jugadores habituales y un Valencia plagado de jugadores sin antecedentes en Primera División, convertían a los levantinistas en favoritos y fue el equipo de Paco López el que más llevó la iniciativa en la primera mitad.



Sin embargo, esta circunstancia no estuvo acompañada de fluidez en el juego, ni de ocasiones de gol para el Levante, ya que el Valencia se defendía con orden, sacaba el balón con criterio y, aunque no dominaba, no pasaba por situaciones de peligro.



Sus futbolistas, menos expertos, se desenvolvían con soltura y frustraban los atacantes de un Levante al que le faltó dar un paso adelante más para aprovechar la calidad de sus jugadores.



La circunstancia más adversa del primer periodo se registró en el último minuto con las lesiones respectivas del levantinista Roger y el valencianista Thierry Corriea.



La segunda mitad dio comienzo con un Levante completamente renovado frente a un Valencia sin cambios como consecuencia, entre otros motivos, de que sólo habían pasado veinticuatro horas del encuentro del viernes ante el Villarreal.



Este periodo avanzó con la misma dinámica que la de la primera mitad, pero con un Valencia algo más descarado, capaz de acercarse a la meta del equipo que entrena Paco López, pero sin claridad en ataque.



Lo que se veía sobre el terreno de juego conformaba más al equipo de Javi Gracia, que con muy pocos titulares era capaz de contener a un rival teóricamente superior, que al Levante.



Con esa inercia avanzó el encuentro hacia su conclusión sin que ninguno de los dos equipos hicieran merecimientos claros para llevarse el partido, por lo que el empate a cero fue un reflejo claro de loo que se vio sobre el césped.



Ficha técnica:



0 - Levante: Aitor Fernández, Miramón, Rober Pier, Duarte, Toño, Radoja, Melero, Campaña, Bardhi, Roger y Morales. Después jugaron Koke, Sergio León, Clerc, Coke, Pablo Martínez, Vukcevic, Rochina, De Frutos, Dani Gómez, Luna, Pepelu y Fran Manzanara.



0 - Valencia: Cillessen, Correia, Hugo Guillamón, Guillem Molina, Álex Centelles, Yunus, Pedro Alemán, Álex Carbonell, Álex Blanco, Kang In Lee y Rubén Sobrino. Después jugaron Wass, Hugo González, Racic, Manu Vallejo, Esquerdo y Jason.



Árbitro: Sánchez López (comité murciano). Amonestó al levantinista Coke y al valencianista Racic.



Incidencias: partido amistoso disputado sin público en el Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar (Murcia).