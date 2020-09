El Levante duda: vender a Campaña -con el Sevilla atento- o no fichar

El Levante duda: vender a Campaña -con el Sevilla atento- o no fichar

Monchi lleva meses empeñado en recuperar a Campaña y, aunque ahora no es tan vital como antes de que Rakitic regresara o de que llegara Óscar Rodríguez, su nombre sigue estando en la lista de los que podrían firmar el Sevilla FC antes de que el lunes se cierre el mercado. Sobre todo porque este verano le han salido competidores. En España, el Villarreal, que sigue buscando centrocampistas, y sobre todo, Inglaterra, un mercado más poderoso económicamente y por el que el jugador andaluz tuvo un paso fugaz.

El Levante duda si vender a su mejor hombre y poder acometer alguno de los refuerzos que Paco López necesita y ha pedido, o quedárselo, lo que por lo ajustado de su límite salarial impediría algún fichaje.

El técnico granota lo tiene claro y hablaba hoy sobre ambos temas. Mientras que se mostraba pesimista con respecto a que llegaran refuerzos, no lo era tanto en lo de conservar a su mejor hombre. Paco López ve a José Campaña "entrenando igual" que siempre y dijo que aunque son "situaciones en las que yo no puedo intervenir ni preocuparme cada vez son menores las probabilidades de que pueda salir él o cualquier otro". Parece claro que prefiere quedarse con él aunque no venga nadie más.