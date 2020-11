Bardhi: "Ahora mismo no me siento extranjero, ya soy de casa"

València, 10 nov (EFE).- El macedonio Enis Bardhi mostró este martes su satisfacción por haber cumplido cien partidos con el Levante y convertirse en el extranjero con más participaciones en la historia del club en Primera y confesó que se siente uno más en Valencia.



?Estoy muy orgulloso de formar parte de este club y hacer historia. Si te digo la verdad, no pensaba que iban a pasar estos años así. Hemos mejorado todos y ahora mismo no me siento extranjero, ya soy de casa?, dijo el macedonio en una entrevista en el canal de televisión del Levante.



?Estoy muy contento y es un orgullo para mí. Han sido tres años muy duros seguidos pero quiero agradecer al club por la oportunidad de venir a Primera División y disfrutar y estar aquí estos tres años?, agregó.



El jugador balcánico, que llegó al Levante en el verano de 2017, también agradeció la confianza de su entrenador, Paco López, y admitió que las tres temporadas que ya ha jugado completas han pasado muy rápido.



?No me creo que haya sido tan rápido. Mi sueño era llegar a una liga en la que yo pudiera mejorar y aquí puedo seguir mi sueño, que es ser mejor jugador cada día. La gente en nuestro estadio siempre me ha apoyado jugando bien o mal?, matizó.



Bardhi comentó que en estos cien partidos ha tenido ?malos y buenos momentos?, pero que prefiere quedarse con los buenos, como cuando marcó en Girona en el penúltimo partido del curso 2018-19 el gol que supuso la permanencia en Primera.



?Es un sentimiento que si no lo vives no sé si puedes explicarlo?, declaró el macedonio, que subrayó la importancia de haber regresado al Ciutat de València una vez acabada parte de la remodelación del campo.



?El estadio es una pasada y es muy bonito. Todo el mundo esperaba jugar ahí con muchísimas ganas porque al final volver a nuestra casa es importante y especialmente cuando tengamos afición", finalizó. EFE



