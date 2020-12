Paco López acusa: "La mano de Umtiti es penalti y no es primera vez que nos pasa"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este martes que el barcelonista Samuel Umtiti tocó el balón con la mano en una de las últimas acciones del encuentro del pasado domingo entre ambos equipos y que, por tanto, "se debía haber pitado" penalti, además de lamentar que no es la primera vez que les ocurre esta temporada.

Paco López aprovechó una pregunta de la rueda de prensa previa al partido de Copa de Rey de este miércoles para analizar la polémica jugada, ya que cuando acabó el partido en el Camp Nou explicó que no había podido ver una imagen clara en televisión.

"Después de verla, como lo hemos visto todos, es penalti y se tenía que haber pitado. Si lo hubiese visto antes lo hubiera dicho en la rueda de prensa, pero no lo había visto", dijo Paco López ante los medios de comunicación.

El entrenador del Levante, sin embargo, se mostró molesto por el hecho de que no es la primera vez que les pasa esta temporada. "Como no es la primera vez que nos pasa, porque ya nos pasó contra el Celta, hay algo que no termino de entender y es con la cantidad de cámaras que hay y más en el Camp Nou" me desorienta un poco?, matizó.

Paco López insistió en que "es una pena" que el colegiado no señalara penalti, ya que el resultado era de 1-0 en contra y la acción se produjo en los últimos minutos del partido. "Trataremos de que no nos vuelva a pasar", indicó.