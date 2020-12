Levante UD-Real Betis: Poca broma

Este lunes, día 28 de diciembre, se celebraba el Día de los Santos Inocentes más aburridos que se recuerdan. No está la cosa para guasas, la verdad. Si la llegada de la vacuna permite atisbar algo de luz al final del túnel, éste aún se intuye largo después de 10 interminables meses de travesía. No hay mucho margen para inocentadas en casi ningún sector de la sociedad. Y el deporte, no es excepción.



Por eso las típicas bromas que aparecen en los medios apenas se han dejado ver este lunes. En el Betis, en concreto, ese 'Poca broma' es un estado de ánimo que se extiende incluso desde antes de la pandemia. Las turbulencias del abrupto final del anterior proyecto aún colean. Los estragos de la polémica ruptura con Setién y con Serra Ferrer o el fracaso de la etapa de Rubi han marcado un 2020 que terminan con un Betis ligeramente al alza pero sin que Manuel Pellegrini haya logrado aún disipar los nubarrones de dudas que se ciernes sobre Heliópolis.



Con un digno balance de siete puntos de los últimos 12, que le permite asomarse a la parte alta de la tabla. Sin encontrar aún equilibrio en su estilo ni regularidad en su juego y encajando muchísimo más de lo deseado. Así acúde el Betis a Valencia para intentar despedir con buen sabor de boca un año que ofreció pocos motivos para ser felices.



La empresa no es fácil, pues es la debilidad defensiva de los béticos es palmaria, aunque ante un rival como el Levante, también irregular y que se mueve por la parte media baja de la tabla, intentarán imponer su calidad para sumar un nuevo triunfo, tras ganar sufriendo al Cádiz (1-0) después de una nefasta primera mitad, y asentarse en la zona europea de la tabla.

Después de este crucial compromiso en tierras levantinas, al Betis le espera del primer derbi de este curso, el próximo sábado en su estadio ante el Sevilla, con lo que el reto de los de Pellegrini es doble: encadenar su segunda victoria en Liga y, a su vez, ganar así confianza para recibir con el ánimo por las nubes al eterno rival.

Además, aunque recupera a Sidnei y a un Canales que se probará para el derbi pierde a Álex Moreno, que ha dado positivo en coronavirus y se une a las bajas por lesión del meta Claudio Bravo, del central Marc Bartra y de los medios Víctor Camarasa, William Carvalho y Paul Akouokou.

Duelo de necesitados

El Levante recibe este martes al Real Betis en busca de la tercera victoria seguida en el Ciutat de València que le permita despedir el año en una cómoda posición en la tabla. El cuadro granota venció al Getafe y a la Real Sociedad en sus dos últimos encuentros en casa y en este atípico 2020, en el que jugó algunos partidos fuera del Ciutat de València por las obras de remodelación, sólo ha perdido una vez en su estadio y fue en enero.

El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Postigo, Campaña, Bardhi y Vukcevic, pero recupera al costarricense Óscar Duarte y Toño García, confinados desde el pasado 18 de diciembre por el positivo en coronavirus del primero.

De este modo, Paco López no podrá repetir en el centro del campo la pareja formada por Vukcevic y Malsa así que el principal candidato a ocupar el puesto del balcánico es Gonzalo Melero, que marcó el gol del empate en Huesca hace una semana. Además, la baja de Postigo antes de Navidad ya obligó a Paco López a trastocar sus planes y colocar a Rober Pier en el eje de la zaga como acompañante de Vezo, que con cuatro amarillas está al borde de la suspensión.

Una de las incógnitas es saber si el entrenador del Levante apostará por Rochina o Morales para completar la medular y si mantiene en el ataque a Dani Gómez y Roger, que en los dos últimos encuentros como local estuvieron acertados de cara a gol.



-- Alineaciones probables:



Levante: Aitor, Coke, Vezo, Rober, Clerc, De Frutos, Malsa, Melero, Rochina o Morales, Roger y Dani Gómez.



Betis: Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Ruibal, Fekir, Tello; y Sanabria



Árbitro: Estrada Fernández (Colegio catalán)



Estadio: Ciutat de València



Hora: 21:30 horas



Puestos: Levante UD (15º, 15 puntos) - Real Betis (9º, 19 puntos)



La clave: El Levante tendrá que superar otra lesión, ya que Paco López tiene a cuatro titulares de baja.



El dato: El Real Betis ha recibido ocho goles en sus dos últimas visitas al Levante, aunque el balance global es de cinco victorias para cada equipo en sus doce enfrentamientos en València.



La frase:



Paco López: "El Betis está hecho para pelear por puestos europeos"



El entorno: Último partido del año para ambos y el Levante en el Ciutat de València solo ha perdido un partido en todo el 2020.