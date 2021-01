Roger: "Hemos creído hasta el final"

Madrid, 30 ene (EFE).- Roger Martí, autor del gol del triunfo del Levante ante el Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano, resaltó la fe de su equipo "hasta el final" para lograr tres puntos de oro ante un grande y con un tanto suyo que corrigió el fallo de un penalti.



"El partido ha tenido varias jugadas clave. En su gol hay falta a Melero pero el equipo ha dado la cara y hemos creído hasta el final. Se nos puso de cara con la expulsión, pero igualmente no es fácil ganar aquí", destacó en Movistar+.



"No es fácil ganar al Real Madrid, hay que hacer un partido muy completo y trabajar muy duro. Que esto nos ayude a ganar confianza y seguir así", añadió.



Roger reconoció que el tanto del Real Madrid "fue un despiste" en el balance defensivo, permitiendo un contragolpe, pero se quedó con la reacción del Levante. "Hemos estado muy bien en líneas generales, esperando el momento hasta el final. La verdad que me voy muy contento".



Sobre la polémica acción del penalti de Vinicius a Clerc, Roger no lo vio claro en el campo. "No me he dado cuenta si era dentro o fuera, si el árbitro la ha pitado será porque era así". Con su gol, el cuarto en tres partidos, dio el triunfo a su equipo. "Estaba jodido por haber fallado, pero gracias a Dios he podido marcar ese 1-2 que es muy importante para mí para la confianza".