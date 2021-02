Lo vio Duda y ahora Correa: el fantasma 'Dama Blanca' de la portería del Levante

No es una historia nueva, pero ha vuelto a saltar a los medios después del clamoroso error de Correa con el que el Atlético perdió la oportunidad de lograr un triunfo de oro en Levante. Estaba solo el argentino tras el disparo de Luis Suárez y el posterior rechace de Aitor y, sin embargo, envió el esférico a la grada con toda la portería vacía para marcar a placer.





Según Angel Correa se estrelló contra un fantasma que no lo dejo colocar la pelota dentro de portería, hay un mito de La Dama Blanca que cubre la portería sur del Ciutat de Valencia. Para mí es un fallo garrafal.



El error es tan, que algunos seguidores del Levante lo asocian a la protección sobrenatural que regala la llamada, una especie de espectro o fantasma quedel estadio Ciudad de Valencia.Hay que remontarse al año 2003 para tratar de entender lo que para algunos no es más una anécdota que se incluye en las típicas supersticiones del mundo del fútbol y para otros, en cambio, elen cuya zona seque fallecieron en uncuando se desplazaban para animar al conjunto granota.Aunque los dirigentes del Levante tenían constancia de que, efectivamente, los hinchas cumplieron su deseo desobre el césped del campo en el que tantas tardes de fútbol presenciaron, el tema no se hizo público hasta queen una jugada tan clara como la de Correa,y en vez decedió el balón atrás a un compañero, que no pudo aprovechar la ocasión de gol.Ante el asombro de todos, porque nadie entendía por qué, el portugués aseguró que no había chutado porque "vio un fantasma", una especie de espíritu que se le había cruzado en el camino y que le deslumbró impidiéndole marcar., no sé qué fue, pero es lo que vi en ese momento", afirmó Duda en el programa, que se hizo eco de lo ocurrido aquel 1 de mayo deen el partido entre el Levante y el Málaga. Un increíble momento que el exjugador del Málaga siempre ha recordado.Casualmente, dos semanas después del error de Duda y en esa misma portería, marcó de cabeza. En el mismo estadio, pero en la otra portería, marcóel tanto con el que el conjunto catalán lograbaDifícilmente los seguidores del Barcelona van a creer en el maleficio de una portería que les recuerda la gloria de un título, peroy ha despertado