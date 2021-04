Paco López: ?El partido en Elche me parece una final?

Valencia, 23 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, explicó este viernes que el partido del sábado en Elche le parece una final para certificar la permanencia de su equipo en Primera División y aseguró que prefiere quedarse con los aspectos positivos mostrados esta temporada.



?El partido es complejo y a la vez trascendental. Las dos últimas derrotas nos han llevado a que el partido de mañana sea para, de verdad, certificar nuestra permanencia?, dijo el entrenador valenciano en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.



"Me parece una final, es la primera que tenemos y en la que pongo mis fuerzas. No pienso en otra cosa: en el Elche mañana. La final es cada partido que juguemos en ese momento. Pienso en dar el máximo nivel en una Liga en la que no hay un rival que te da tregua?, agregó.



Paco López admitió que respeta cualquier opinión negativa alrededor del equipo, pero prefirió extraer conclusiones positivas. ?Si los últimos dos resultados no han sido buenos, habrá cosas que no hacemos del todo bien y en las que hemos de insistir. Mi opinión es que se tiende a ser muy negativo y yo en mi vida siempre lo hago al revés?, declaró.



?El tiempo al final es el juez de unas valoraciones generales. Yo lo intento sobrellevar bien porque hace que me venga arriba, aunque a todos nos gustaría ganar más partidos. A todos nos gustan los elogios y para eso hay que hacer más cosas?, declaró.



Sobre el Elche, el entrenador del Levante explicó que su homólogo Fran Escribá ?le ha dado un matiz diferente? y que tiene, como el resto de equipos de Primera División, ?sus fortalezas y sus debilidades?.



Además, Paco López explicó que no tiene ninguna baja de última hora y que espera encontrar la mejor versión del delantero Roger Martí, aquejado ?mucho tiempo? con molestias en el pubis.



?El otro día le dimos descanso y vamos a ver si podemos encontrarnos al mejor Roger de aquí a final de temporada?, finalizó. EFE



