Koeman: "Aún no se nos ha escapado LaLiga"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este lunes que la "LaLiga aún no se ha escapado" para los azulgranas, aunque perdieran la oportunidad de dar un paso al frente hacia el liderato tras el empate de la última jornada ante el Atlético de Madrid (1-1)

En la rueda de prensa previa al próximo duelo Levante-Barcelona, Koeman afirmó que LaLiga "está muy igualada" y aseguró que de ahora en adelante "no hay que pensar en los demás", sino centrarse en "ganar los propios partidos".



Pese a todo, matizó: "Nos cuesta acabar bien los partidos, ya sea por el físico de los jugadores, la acumulación de minutos, la presión de ganar... Intentamos dar el máximo, pero los rivales también juegan. Hay dificultades y cada vez quedan menos partidos, el final está cerca".

Con todo, Koeman pronosticó que el título lo ganará "el equipo que esté más fuerte mental y físicamente" en este tramo final de temporada, aunque advirtió que, a su juicio, "todos llegan muy justitos" y culpa de esta situación al hecho de que los jugadores tengan que jugar "un montón de partidos" de clubes y de selecciones.



Más allá de esto, después del tropiezo contra el Atlético, Koeman también aprovechó la rueda de prensa para reivindicar su gestión al frente del banquillo del Barça y considera que "hay que saber de dónde venía el equipo y ver los cambios que se han realizado" para valorar la temporada del cuadro catalán.

En este sentido, puso en valor el hecho de que, frente al Atlético, los azulgranas jugaran "con dos jugadores de 18 años en el mediocampo", en referencia a Pedri González e Ilaix Moriba, "y con dos defensas de 20 años", como es el caso de Ronald Araujo y Óscar Mingueza.



Por ello, insistió en la necesidad de "analizar el todo, no solo un resultado". Afirmó que no se puede juzgar su papel como entrenador en función de "si un jugador falla un penalti" y, de paso, también elogió el papel importante que han tenido los jóvenes desde que él es entrenador del Barcelona.

"A principio de temporada nadie podía imaginar que contaran con tantos minutos. Han aprovechado las oportunidades que les he dado y son el futuro del Barça", manifestó el técnico.

Sin embargo, Koeman también apuntó que jugar con gente tan joven "implica que faltan cosas en otros aspectos, como la experiencia o la madurez".



A pesar de todo, afirmó que se siente valorado, al menos por el entorno del club: "No puedo ganar una batalla con la prensa ni con la gente, aunque creo que en muchos momentos de la temporada también nos han valorado lo que estamos haciendo".

Sobre su continuidad en el cargo, el preparador neerlandés manifestó que esta es una cuestión que le gustaría contestar "después del último partido", aunque avanzó que desde el primer día el presidente, Joan Laporta, le demostró su confianza.



"No estoy preocupado por el futuro, he firmado un contrato de dos años y me veo como entrenador el año que viene. Quedan dos semanas de Liga y tres partidos, creo que esto es mucho más importante que mi futuro", declaró.

Con relación al penalti por manos de Éder Militao que propició el segundo gol del Sevilla este domingo ante el Real Madrid (2-2), Koeman declinó opinar sobre la jugada en concreto, aunque sí afirmó que "como entrenador, llega un momento en que no sabes cuándo es mano".