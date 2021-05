Getafe-Levante: La salvación para pasar página (Previa y posibles onces)

El Getafe se jugará este domingo su existencia en LaLiga Santander en un duelo clave, ante el Levante, que no pelea po nada y será testigo directo de los nervios de un club que intentará enmascarar un curso errático con una victoria que pueda darle la salvación con la que pasar página.



Los hombres de José Bordalás sueñan desde hace tiempo con tres puntos con los que conseguir la permanencia. Sistemáticamente se han escapado jornada a jornada por culpa de una dinámica de malos resultados que han metido al Getafe en un lío impensable hace un mes.



Derrotas dolorosas e inmerecidas en casi todos los casos han colocado al Getafe al borde del descenso, sólo tres puntos por encima del último equipo que perdería la categoría, el Valladolid, con el que tiene perdido los enfrentamientos directos en caso de empate a puntos.



Después de caer ante el Cádiz 0-1 con un tanto en propia meta de David Timor, de sufrir una derrota contra el Eibar por el mismo resultado con un penalti en el minuto 86 transformado por José Recio, y de caer 1-0 en sus visitas al Villarreal y al Celta, el equipo de Bordalás se asomó definitivamente al abismo hace una semana.



La pasada jornada, en el estadio de Balaídos, desperdició hasta cuatro ocasiones muy claras para marcar, mientras que el Celta, en su único disparo a portería entre los tres palos, marcó por medio de Nolito. Y es que ese es su mal endémico, la falta de acierto de cara a portería. Con 26 tantos a favor, es el equipo que menos ha marcado de LaLiga Santander y la semana pasada era el sexto con peor promedio anotador de seis grandes ligas europeas.



Con ese lastre, el Getafe se ha metido en un problema muy gordo. Su falta de goles ha provocado una ausencia de puntos alarmante después de sumar 10 de las últimas 48 unidades. Esa cifra, le ha llevado a una situación de alarma absoluta y quiere ganar para cerrar una permanencia que llegaría en caso de victoria y de empate o derrota del Valladolid en el campo de la Real Sociedad.



Para afrontar el duelo, Bordalás tiene dos ausencias por lesión, la del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández y la de Darío Poveda. Sin embargo, recupera a David Timor, ausente la pasada jornada por sanción, y es posible que el centrocampista azulón vuelva a ocupar un hueco en el centro de la defensa junto al togolés Djené Dakonam.



También podría volver el uruguayo Erick Cabaco después de dos meses ausente tras operarse su rodilla derecha. El central del Getafe ya se entrena junto al resto del grupo y Bordalás aseguró que el mismo domingo verá si le incluye en la convocatoria.



El resto de la plantilla está a disposición del técnico alicantino, que podría introducir alguna variante respecto al once del Celta con el regreso a la alineación del charrúa Mauro Arambarri, suplente en Vigo. En ataque, Jaime Mata y Ángel Rodríguez se disputarán un puesto para jugar junto a Enes Ünal y Carles Aleñà y Take Kubo pelean por abrirse hueco en una formación clave que intentará ganar para no jugarse la permanencia la última jornada en Granada.



El Levante llega salvado a Getafe tras certificar su permanencia con el punto que logró la pasada jornada ante el Barcelona, pero su racha no es la mejor, ya que lleva cuatro derrotas y dos empates consecutivos y no gana desde el pasado 10 de abril.



El equipo valenciano, sin embargo, ya le amargó al Getafe el final de la temporada pasada, cuando le ganó 1-0 en el último partido pese a que no se jugaba nada y el cuadro madrileño, en cambio, peleaba por entrar en la Liga Europa.



Los centrocampistas Nemanja Radoja y Nikola Vukcevic están lesionados y siguen sin estar a disposición del entrenador Paco López, mientras que Sergio Postigo se ha resentido en el entrenamiento del sábado de las molestias en el tobillo izquierdo ocasionadas por la lesión sufrida ante el Deportivo Alavés.



En principio, y por los partidos jugados por cada uno en las últimas semanas, el meta Dani Cárdenas sería el encargado de defender la portería del Levante en Getafe y Aitor Fernández volvería al banquillo.



El entrenador del Levante podría recuperar a Carlos Clerc para la defensa después de haber descansado entre semana ante el Barcelona y tendrá que evaluar el cansancio de algunos jugadores, como De Frutos o Melero, que han sido titulares en los dos últimos partidos.



-- Alineaciones probables:



Getafe: Soria; Damián, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Enes Ünal y Jaime Mata o Ángel.



Levante: Cárdenas; Coke, Vezo, Duarte, Clerc; De Frutos, Malsa, Bardhi o Melero, Morales; Cantero y Roger.



Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro).



Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.



Hora: 18:30.