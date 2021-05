Álvaro Cervera ve "muy complicado" conformar el once

Cervera ve ?muy complicado? conformar el once

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha declarado este jueves que le parece "muy complicado" conformar el once inicial para la visita de este viernes al Levante porque hay "muchos" jugadores que "han ido muy al límite" durante la temporada y no forzará al no haber nada en juego más que los puntos.

Cervera señaló en rueda de prensa que "hay cosas que no manejas" a la hora de diseñar el equipo inicial que disputará el último encuentro de Liga, como el "futuro" de futbolistas que pudieran marcharse o seguir.

El entrenador del Cádiz negó que supiese "qué partido" van a encontrarse en el Ciutat de Valencia, ya que estos choques "no se controlan mucho", y advirtió que juegan contra un equipo de "mucha calidad" como el Levante.

Cervera admitió que los dos contendientes han "bajado" su rendimiento una vez lograda la permanencia en ambos casos y dijo que la nota de su equipo en la temporada "no puede ser otra que un sobresaliente", aunque ha habido "altibajos" que "han servido para aprender".

"A principio de temporada nadie, absolutamente nadie, pensaba que nosotros íbamos a estar salvados faltando cuatro o cinco jornadas", insistió.

Al argentino Augusto Fernández, centrocampista que ha anunciado su retirada del fútbol, lo valoró como "miembro" del vestuario, exaltando la labor de un jugador que ha sido importante en el día a día de la plantilla pese a no jugar mucho.