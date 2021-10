Pereira: ?La apuesta por mí no es de riesgo, es de seguridad?

València, 15 oct (EFE).- El nuevo entrenador del Levante, Javi Pereira, aseguró que la ?apuesta? que ha hecho el club por él ?no es de riesgo sino de seguridad? pese a que no haya sido nunca primer entrenador en Europa y lo argumentó por el equipo de trabajo que lleva y por el hecho de conocer el club.



?Mi apuesta no es de riesgo sino de seguridad. Me he rodeado de los mejores profesionales y de gente con ADN del Levante como Pedro López y Agustín Izquierdo. Tenemos la garantía de que faltando treinta jornadas vamos a sacar esto adelante?, aseguró en su presentación.



?El Levante siempre ha apostado por este tipo de entrenadores. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero lo más importante en un momento no crítico pero sí delicado es el conocimiento del entorno, de los jugadores y del club porque eso te hace acortar los plazos y de eso se trata?, añadió.



Pereira agradeció la confianza depositada en él por ?la dirección deportiva que encabeza Manolo Salvador? y aseguró además que, tras haber estado hace unos años dos temporadas en el club como ayudante de Juan Ignacio Martínez, ha habido un componente sentimental en su decisión de dejar el club chino en el que estaba.



?Estaba lejos, pero vuelvo a mi casa, a mi equipo. Siempre lo he dicho así, que mi equipo es el Levante, cuando me lo han preguntado estos diez años porque me dio oportunidad de debutar en Primera. Estaba pensando en volver a Inglaterra por mi pasado reciente pero al Levante no se le puede decir que no?, afirmó.



Pereira explicó que siempre se ha considerado entrenador más allá que haya sido primero o segundo y desveló que en la última etapa junto a Jordi Cruyff decidió que el último tramo de su carrera lo haría ya de primero.



?A Jordi Cruyff le decía de broma ?después de ayudar a Cruyff no puede ayudar a nadie más?. Sabía que me iba a retirar, dentro de muchos años, era como primer entrenador y tomando la última decisión?, explicó.



El pacense dijo tener ?un conocimiento amplio? de la plantilla porque seguía al club y que lo ha incrementado en los días que ha estado en un hotel en China para cumplir la cuarentena.



?He aprovechado estos días en los que estaba en un cuarto para ver todos los partidos. Chapó para Paco López. No cojo a un equipo destruido sino un bloque?, señaló en referencia a la labor de su predecesor.



?Creo que al equipo le ha faltado un poco de suerte y un poco de eficacia. La base de los jugadores es sólida y creo que tocando la tecla necesaria podemos conseguir esa eficacia en forma de resultados, que es lo que impera en estos momentos?, añadió.



Pereira dijo que la construcción de un equipo es un proceso ?continuo? pero que ya van ?pasando? sus ideas a la plantilla, aunque mantendrán cosas de la etapa anterior.



?Hay un trabajo hecho aquí pero cada entrenador deja su sello. La predisposición de los jugadores es de 100% compromiso y mentalidad abierta a seguir el plan. Vamos a aprovechar el trabajo anterior que ha sido bueno para darle un plus y conseguir resultados?, explicó.



Pereira aseguró haberse encontrado a unos jugadores ?dolidos? pero a unos ?grandes profesionales? y se mostró convencido de que con la unidad que hay en el club saldrán adelante.



?Los resultados no les han ido de cara, pero así es la vida y hay que perseverar e insistir. Hay que tocar piezas pero la implicación que he visto y las ganas hacen que sea un placer entrenarlos. Pronto vamos a salir de esta situación, en la que los grupos más fuertes sobreviven y aquí todo el mundo suma y rema en la misma dirección?, destacó.



El técnico dijo que los cambios que hay en la entidad respecto a su primera etapa son ?muy grandes? y que el club no dejó de crecer ni tras el descenso. ?Los cambios son brutales en cuanto al estadio o la organización del club. Creo que tres pasos hacia delante, sería decir poco?, concluyó.