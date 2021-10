Lopetegui lamenta los tres goles encajados en "un muy buen partido"

Sevilla, 24 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, tildó de "muy buen partido en todos los sentidos" el ganado este domingo por su equipo al Levante (5-3), en el que "han pasado muchas cosas" y sólo lamentó "la apretura del resultado al final" por haber "encajado tres goles".



"Hemos hecho un muy buen partido. Lástima del sufrimiento en algunas fases. Tenemos que aprender de los momentos en los que el partido estaba loco", añadió Lopetegui, quien agradeció "la energía del púbico, que es vital y nutre al equipo".



El preparador guipuzcoano convocó a su máximo goleador, el marroquí Youssef En-Nesyri, pero no ha jugado porque "era un riesgo sacarlo", pues "no tiene las sensaciones que quiere" después de un mes lesionado, por lo que consideró que "no era el día para sacarlo, ni siquiera en el caso de que el partido se hubiera complicado más".