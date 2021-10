Melero, baja ante el Atlético; Clerc llega con molestias

Valencia, 27 oct (EFE).- El centrocampista del Levante Gonzalo Melero se perderá el partido de este jueves ante el Atlético de Madrid por lesión, mientras que su compañero Carlos Clerc estará entre los convocados pero con unas molestias en el obturador.



El entrenador del Levante, Javier Pereira, confirmó la baja de Melero, que marcó uno de los goles de su equipo el domingo ante el Sevilla (5-3), en la rueda de prensa previa al partido. ?Tiene una pequeña lesión, no cuento con él?, indicó ante los medios de comunicación.



Mientras, el técnico pacense explicó que Clerc tiene ?un problema? en el obturador y que no está del todo preparado. ?No le deja competir al cien por ciento y tenemos que tener cuidado. Estará en la convocatoria pero lo tenemos que proteger. No está en el mejor momento?, explicó Pereira.



Además, los jugadores Sergio Postigo, Shkodran Mustafi y Roger Martí causan baja por lesión para este partido y José Campaña todavía no está preparado para jugar pese a que ya se entrena con el equipo.