Pereira cree que el Betis se "desordena" y espera aprovecharlo

Javier Pereira tratará de estrenar su cuenta al frente del Levante en uno de los campos más complicados de la categoría y ante un Betis que llega tras dos victorias consecutivas, cinco goles a favor y ninguno en contra.

El técnico extremeño llega a este duelo con siete puntos en catorce partidos, con la "importante" baja de Melero y con ambición, aunque también consciente del duro rival que va a tener enfrente.

"El Betis es un rival difícil, con muchas individualidades, con etiqueta europea... Jugaron el jueves, pero tienen una amplia plantilla que le permite rotar, con buena calidad individual y buena organización colectiva. Es un equipo que te somete con esa calidad individual que tienen hombres como Canales y Fekir. Tendremos que ser solidarios en fase defensiva e intentar hacerles daño en fase ofensiva. Hay que intentar tener el balón porque no podemos pasar tanto tiempo en fase defensiva", señalaba el técnico levantinista, que pese a todo, no firma ni el empate: "Yo no firmo nada. Quiero ganar cada partido. Pero porque yo lo diga aquí no vamos a ganar. Tenemos que trabajar bien cada entrenamiento e intentar hacer las cosas bien el domingo, que es donde se demuestra. Tenemos que conseguir los puntos que nos den la permanencia".

Pereira tiene claro el partido que quiere hacer ante un Betis al que, pese a todo, ve defectos. "El Betis es un equipo que juega más con las individualidades y que se desordena más. Pero ese desorden te produce desequilibrios y desajustes en la estructura defensiva, pero también les hace dejar espacios. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar ordenados y disciplinados para hacer nuestro partido", reiteraba el entrenador pacense.

Un partido en el que seguirá teniendo bajas importantes. "Tenemos la baja de Melero. Es un jugador muy importante y deseamos recuperarlo cuanto antes", indicaba Pereira, que hacía un balance de la enfermería y, pese a todo, era optimista: "Postigo no creo que llegue en la forma física adecuada. Cuanto más disponibilidad de jugadores tenga mas herramientas tendré. También se genera más competencia que ayuda a aumentar el rendimiento del equipo. Aparte están las formas físicas de cada jugador que no todos están al cien por cien, porque algunos acaban de salir de periodos de lesiones. Creo que en el aspecto físico hemos dado un avance importante".