Martín Cáceres: ?Si no creyera en la permanencia no estaría aquí?

Valencia, 3 feb (EFE).- El nuevo defensa del Levante, el uruguayo Martín Cáceres, expresó que si no creyera en la permanencia del equipo levantinista no habría fichado por el club, una decisión en la que fue decisivo el entrenador, Alessio Lisci, según desveló el jugador.

"Sé que se trata de una situación complicada, pero vine a aportar lo mejor de mí futbolística y personalmente. El ?feeling? que tuve con el míster no lo tuve con otra gente que hablé y eso me llegó más que cómo se iba a jugar?, explicó el internacional celeste en su presentación.

El defensa reconoció que antes de venir observaba la clasificación y no le llamaba la atención venir, pero la charla con Alessio le convenció. ?Soy de pocas palabras, pero hablé con él diez minutos y me terminó convenciendo y le dije que le daba mi palabra que se arreglaría pronto y vendría?, explicó.

?Vengo para ayudar al equipo en la situación en la que está. Con 34 años, sigo con ganas de seguir aprendiendo en el fútbol", dijo Cáceres, quien sobre su posición, señaló que jugará donde le necesite el entrenador, "de central, lateral, en el arco?".

"Vengo a echar una mano al club que es lo primordial. En el entrenamiento hablaré con él, pero estoy dispuesto a lo que venga. No me gusta definirme como jugador, eso lo dejo para los entrenadores y compañeros?, agregó.

?No he podido informarme mucho sobre el club, estaba con la selección y estaba enfocado ahí y aunque he mirado los dos últimos partidos, no puedo hacer un análisis, quiero aportar como jugador y en el vestuario con la experiencia que tengo?, reiteró.

Cáceres también desveló que el aspecto mental fue una de las cosas que habló con Alessio. ?Porque venga yo no nos vamos a salvar, pero vengo aportar de mí en todos los aspectos, en base a eso se verán los resultados, voy a tratar de ayudar en todo y esperemos que se mejore la situación?, comentó.

El defensa expresó que no se siente presionado por ser el único fichaje levantinista. "Estoy tranquilo. Hay muy buena gente en el plantel, con mucha calidad, y surgirá mejorar y buscar resultados?, agregó.

Por último, el jugador levantinsita dijo que lo que más quería era viajar lo mas rápido posible para estar disponible para el partido contra el Getafe, aunque esa es una cuestión del entrenador. "Estoy aquí y estoy disponible. Si me toca jugar, bien y si no, esperaré fuera con mis compañeros", finalizó.