Saracchi: "Mentalmente estoy para jugar ya; físicamente, espero cuanto antes"

El defensa uruguayo Marcelo Saracchi apuntó este miércoles, sobre su situación deportiva en su presentación como jugador del Levante, que mentalmente se encuentra preparado para jugar ya, pero físicamente espera estarlo cuanto antes.

"Mentalmente estoy para jugar ahora, pero físicamente he sentido fatiga. Mañana arrancaré con doble horario, pero espero estarlo cuanto antes. Quiero cuanto antes demostrarle al club que hizo bien en ficharme, aunque haya firmado dos temporadas más. Trataré de hacerlo cuanto antes", reiteró ante los medios.

Saracchi expresó que está "muy ilusionado, con muchas ganas de jugar, de rendir" y de demostrarle tanto a Felipe (Miñambres), que confió en él, como al presidente, "que valió la pena" contar con él.

"A la afición también, no soy mucho de hablar, me gusta más demostrar y cuanto antes pueda estar en la cancha mejor y con el objetivo de la salvación. Está complicado, pero en los últimos partidos han demostrado rebeldía y ganas de quedarse en Primera. Sumaré desde donde sea, tanto fuera como adentro, lo mejor de mí", agregó.

Sobre por qué era un jugador que se encontraba sin equipo, el internacional uruguayo dijo que habría que preguntarle a su antiguo club, pero manifestó que fueron varios factores los que no ayudaron en su etapa en el Leipzig alemán, como la lesión del ligamento cruzado y que no terminó de adaptarse a la rutina.

"Fui muy joven, estaba acostumbrado a Uruguay y Argentina, cambiaron muchas cosas en el día a día, la rutina, un mercado diferente? Son factores que afectan. Cuando tuve la lesión tenía oportunidad de salir del club, pero por causas obvias no se dio y hoy me toca estar en esta situación. Hay veces que se debe cruzar por el barro y salir adelante, pero sigo confiando en mi. Creo que estoy en un muy buen estado y lo demostraré en el campo", dijo.

Saracchi contó que el interés del Levante le llegó en febrero, cuando todavía estaba por llegar Miñambres, quien le dijo que le esperara, porque había opciones de recalar en la entidad levantinista.

"Había otras opciones pero elegí venir aquí porque quería jugar en LaLiga y tratar de meterle la mayor garra posible, tratar de salir de esta situación y afrontar los desafíos de la próxima temporada", expresó.

El director deportivo, Felipe Miñambres, contó que Saracchi es un lateral ofensivo, profundo, que se asocia bien y con buen criterio de pies y añadió que su fichaje era una oportunidad de mercado que no podían dejar escapar.

Sobre su primer día de entrenamiento, el jugador contó que fue "muy bien con los compañeros" sin encontrar "nada de ambiente tenso" por la situación. "Vi los últimos partidos del equipo y la verdad es que ha estado muy bien, son detalles para ganar o perder. Hay que darle la vuelta a esos detalles y ponerlos a favor, estoy muy agradecido por el recibimiento de todo el club", añadió.

"Con el mister no hablamos mucho hoy, fue un tema de saludar al cuerpo técnico y jugadores y hacer las pruebas, ya mañana entrenaré, no hemos hablado porque no era el momento tampoco. Más adelante tendremos una charla o él me comentará un poco su idea", señaló.