Estuvo en la agenda del Barça y este verano podría convertirse en una oportunidad de mercado

El descenso del Levante podría potenciar su salida, aunque no tiene cláusula escapatoria en su contrato, como Campaña

El Levante UD, con su victoria del pasado fin de semana ante el Villarreal CF, consiguió abandonar la última posición de la tabla. Un puesto de colista de la clasificación que ocupaba desde hacía 16 jornadas y al que dijo adiós tras un triunfo que sirvió para levantar el ánimo del vestuario granota, que ahora ve la permanencia a seis puntos de distancia tras haberla llegado a tener a 13.

En el Ciudad de Valencia quieren apurar todas las opciones que le queden en este tramo final de la temporada para intentar salvarse y, así, impedir un descenso que colocaría al Levante UD en una situación complicada tanto en lo deportivo como en lo económico. Y es que la pérdida de categoría, junto a lo que eso supondría para las arcas de la entidad, traería consigo también una fuga de cerebros en el vestuario granota, siendo varios los futbolistas que podrían cambiar de aires en su deseo de seguir compitiendo en la élite.

Varios son los 'caramelitos' en el mercado que presentaría ese hipotético Levante, una vez consumado el descenso. Al ya conocido de José Gómez Campaña, cuyo contrato presenta una cláusula liberatoria para ese supuesto, también se encontraría otros futbolistas de peso como Roger Martí, quien tiene contrato hasta 2024, con opción de ampliar una temporada más por objetivos.

A diferencia de Campaña, Roger Martí no dispone de ninguna cláusula escapatoria en caso de descenso, aunque la pérdida de categoría, lógicamente, podría suponer su adiós. Primero, porque liberaría al Levante de un caché importante, y segundo porque a sus 31 años serían varios los clubes que están atentos a su situación y a la del Levante. "Tengo contrato hasta 2024, pero ahora mismo no pienso más allá de este año. Lo único que quiero es salvar esta temporada", ha dicho el propio delantero en una entrevista con Superdeporte, donde también ha asegurado que el Levante se lo ha dado "todo" y que siempre le estará "agradecido", aunque sin declarar abiertamente cuáles son sus planes de futuro más allá del 30 de junio: "Piense que en el fútbol nunca sabes lo que te puede pasar, aquí estoy muy a gusto y lo he dicho siempre".



Roger Martí estuvo en la agenda del FC Barcelona

Y es que Roger Martí, en unos meses, podría pasar de ser objetivo del FC Barcelona a consumar el descenso con el Levante UD y, por tanto, convertirse en una de las oportunidades de mercado del próximo verano. Todo ello, eso sí, teniendo en cuenta que los grandotas tampoco están por la labor de regalar a nadie.

"Es verdad, hubo conversaciones con mis agentes y les trasladaron al club el interés del Barcelona. Para mí, en ese momento, fue algo increíble. Que un equipo como el Barça preguntase por mi situación fue bonito, no lo vamos a negar. Pero ya ha quedado atrás", rememora Martí durante la entrevista, tildándolo ya de algo "anecdótico".

Nos remontamos a febrero de 2020, cuando Ousmane Dembélé sufrió una rotura completa del tendón próxima del bíceps femoral. Gracias a sus números con el Levante, Roger Martí fue uno de los delanteros en la lista azulgrana para cubrir la baja federativa, aunque finalmente el FC Barcelona se decantó por Braithwaite.