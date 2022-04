Campaña demuestra su compromiso con el Levante, al margen de lo que diga su contrato

El descenso de un Levante que ve la salvación más cerca que nunca facilitaría la salida del centrocampista, quien está al cien por cien con el equipo por mantener la categoría

El Levante UD recibe este jueves (19:00 horas) al Sevilla FC en el Ciudad de Valencia en un partido en el que los granotas seguirán apurando sus posibilidades de salvación en un tramo final de la temporada al que llegan colmados de moral. Y es que objetivamente, el Levante está más cerca que nunca de mantener la categoría.

Mientras que semanas atrás ocupaban el puesto de colista, el Levante UD está ahora a cuatro puntos de la permanencia. 'Peccata minuta', si se tiene en cuenta que tras la vigésimo tercera jornada del campeonato tenian una desventaja de doce puntos. Con 25 unidades en su casillero particular, los de Alessio Lisci tienen cuatro menos que el Mallorca y el Granada, con los que, además, no tiene perdida la diferencia de goles particular.

El Levante, sin embargo, tiene un calendario muy exigente hasta final de temporada. Este jueves recibirá al Sevilla en casa y después se enfrentará al Valencia, Real Sociedad, Real Madrid, Alavés y Rayo Vallecano. Una resta final para la que se apunta el centrocampista José Gómez Campaña, ya recuperado de sus problemas físicos y quien se perdió la cita ante el Granada CF por sanción.

Pese a no poder contar para Lisci, quien lo suplió en el once con Melero, el sevillano quiso mostrar su compromiso con la entidad levantinista siendo uno más en la expedición hasta tierras nazaríes. Su presencia, una muestra más de que el sevillano está implicado al cien por cien con el proyecto levantinista y con conseguir la salvación.



La cláusula en el contrato de Campaña si el Levante UD desciende

Todo ello, a pesar de las diversas informaciones que corren por Valencia en las últimas semanas sobre su futuro, pues este verano afrontará este último año de contrato y será la última oportunidad de que el Levante UD saque algo por su traspaso.

Un hipotético descenso del Levante, algo que semanas atrás se antojaba prácticamente seguro, con el equipo en la última posición de la tabla desde hace varias jornadas, facilitaría, además, la salida de Campaña, en base a una cláusula de su contrato que le posibilitaba marchar en préstamo al club que el quisiera siempre y cuando éste se hiciera cargo de su ficha de manera íntegra, de unos 3'2 millones de euros tras su última renovación.

A la letra pequeña del contrato, además, habría que sumarle otra cláusula a la que se aferraría el Levante llegado el caso. Y es que dicha oferta de cesión debería ser presentada por el futbolista antes del 30 de julio de 2022. El movimiento, sin embargo, podría ser anulado por los grandotas igualando cierta oferta de cesión. Es decir, haciéndose cargo del elevado salario del futbolista en Segunda.

En cualquier caso, tanto el Levante como Campaña esperan no tener que llegar a tal punto y conseguir finalmente una salvación que jornadas atrás se antojaba imposible. De consumarse, los levantinistas gozarían de una posición de mayor fortaleza de cara a una futura negociación por el traspaso de Campaña, quien a priori no tiene intención de renovar y, por tanto, acabaría saliendo en verano a un nuevo destino.