El niño de la España Vaciada, vinculado al Betis, por el que se pelea media LaLiga

Empezó a jugar al fútbol 11 tarde, no salió de su pueblo hasta los 18 años y ahora con 25 es uno de los grandes deseados en el próximo mercado de fichajes a pesar de su lesión

Nuestro país, España, y sus habitantes, tiende a vivir cada día en ciudades o urbes más grandes. La oportunidad de tener una vida y un trabajo mejor hace, o empuja a, que la población abandone sus localidades natales de forma más prematura y se produzca así un éxodo rural que propicia que casi el 90% del territorio nacional apenas tenga habitantes, concentrándose así casi todas las personas en el 10% restante.



Así es como ha nacido la España Vaciada, lo cual, primero, fue un término para referirse a esa migración, pero que ahora ha derivado un movimiento social o político que sirve para dar visibilidad a los problemas a los que se enfrentan las muchas personas que aún se quedan a vivir en los municipios más alejados de las grandes ciudades.



Aunque parezca difícil de entender, por la falta de oportunidades, equipos y competiciones... desde ese lugar puede salir estrellas de fútbol, de nuestra LaLiga, que en la actualidad son piezas codiciadas en el mercado. Ese es el caso de Jorge de Frutos, futbolista del Levante UD.





Jorge de Frutos, jugador del Levante UD, surgió de la España Vaciada

Desde Navares de Enmedio hasta la élite. @Jorge_deFrutosS, el hijo de Faustino y María Jesús. #NoticiasVamos pic.twitter.com/keJGXWDgAA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 19, 2022

Jorge de Frutos, vinculado con el Betis, y con muchos pretendientes en el mercado

, jugador del, nació y creció en, una pequeña localidad deque ahora mismo cuenta con un censo de poco más de 80 personas.Así lo explicó en Vamos de Movistar+ el propio futbolista, que afirmó que durante su infancia ayudaba en las tareas de agricultura y en el bar de la familia. La falta de niños y la no posibilidad de hacer equipos propició que su desarrollo futbolístico no fuera el normal.Empezó a jugar a los 15 años y comenzó en cadetes a jugar en fútbol 11. Hasta los 18 años no abandonódonde probó en el. Su buen hacer, propició que ello fichara y de ahí comenzó su carrera meteórica hasta la élite, donde ahora es una estrella en eles uno de los mejores futbolistas del, el cual lo está echando de menos en esta recta final de temporada, donde se está jugando la salvación, después de que el extremo haya sido operado de una lesión en el ligamento lisfranc del pie derecho, que lo tendrá fuera de combate hasta la siguiente campaña Su gran rendimiento en los últimos años, ya fuera en el, el, o en el propio, donde sumabaen, ha hecho quesea una de las grandes sensaciones de la competición, llegando a estar en la agenda de muchos equipos de mayor caché que elcomo el, elo el, el cual estuvo a punto de firmarlo el pasado invierno.A pesar de esta lesión, a sus, es una de los jugadores que aún aguarda mayor potencial y rendimiento a dar en los próximos años aunque una posible incorporación no es sencilla. Uno de los problemas para fichar a Jorge de Frutos es su alto coste, si bien esto puede reducirse considerablemente si el Levante UD acaba descendiendo a Segunda división. El Levante UD comparte los derechos del extremo con el Real Madrid, al 50 por ciento, por lo que las ganancias serán repartidas equitativamente. Al Levante le costó en su día unos 2'5 'kilos' por lo que, mínimo, querrá recuperar la inversión realizada. Ya rechazó una oferta del Getafe CF de 10 millones de euros en el pasado mercado de invierno