Quico Catalán: "Pido perdón a la afición"

Madrid, 12 may (EFE).- Quico Catalán, presidente del Levante, pidió perdón a todos los aficionados del club tras consumarse en el estadio Santiago Bernabéu el descenso de categoría, aseguró que se inicia un tiempo de análisis para "reorientar el proyecto" y se marcó el reto de repetir lo logrado hace seis años, la última vez que descendió y regresó en un año a la élite.

"Ha sido un año muy difícil para todos. Ha sido un partido complicado en el que los jugadores han sufrido lo indecible. De la forma más dolorosa nos vamos a Segunda, pero volveremos. Lo primero es pedir perdón a nuestra gente. Les damos las gracias por el respaldo que nos han dado durante toda la temporada", afirmó en Movistar.

"Muchos pensaban que no íbamos a durar tanto tiempo y al final hemos caído a falta de diez días. Les pedimos perdón y desde mañana empezamos a trabajar, a corregir, a reorientar todo. Es un cúmulo de decisiones que hemos tomado que no han sido acertadas y nos llevan a esta situación", añadió.

Reflexionando en caliente, al presidente del Levante le costó encontrar las razones del descenso y no admitió abiertamente que fuese un error la destitución de Paco López.

"No sé lo que se ha hecho mal, con las incorporaciones de Mustafi y Roberto Soldado se reforzaba una base que llevaba años juntos dando un rendimiento alto, llevándonos a semifinales de Copa del Rey el año pasado. A lo mejor era el momento de cambiar algo más. No sabría decir pero está claro que no hemos estado bien desde el principio de temporada y nos vemos abocados a esta situación", dijo.

"Cuando se tomó aquella decisión (el cese de Paco), se entendió que es lo que había que hacer y se hizo. No sé si fue equivocada. El momento no fue agradable. No sé si el cambio fue acertado. No es momento de sacar esas conclusiones aunque está claro que nos hemos equivocado y soy el máximo responsable de todo".

Desde mañana, el Levante ya trabajará según afirmó Quico Catalán, en crear la mejor plantilla para un rápido regreso a LaLiga Santander. "Tenemos que volver a Primera, trabajar, pero antes hay que corregir, analizar todo bien y aprender de esto, reorientar el proyecto para tener una plantilla competitiva e intentar repetir lo que hicimos hace seis años, bajar y subir. Es nuestro objetivo desde mañana".

"A la afición le pido que se sienta orgullosa de su escudo y de sus colores, que pese a la dificultad siga creyendo porque nunca nos han regalado nada. Intentaremos volver a repetir lo de hace unos años. Es un día muy duro como aficionado de Levante y como presidente. Tenemos que seguir apostando por nuestra historia y los valores que nos han transmitido. El Levante siempre ha renacido y lo vamos a volver a hacer", sentenció.