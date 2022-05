Alessio Lisci: "Si en 38 jornadas no cumples debes descender"

Madrid, 20 may (EFE).- Alessio Lisci, entrenador italiano del Levante, reconoció que las dos victorias con las que despiden la temporada "no dan consuelo", la última en Vallecas frente al Rayo, y aseguró que si en 38 jornadas "no cumples debes descender".

El Levante goleó en Vallecas al Rayo (2-4) y puso fin a una temporada para olvidar en la que siempre estuvo en la zona baja y acabó descendiendo hace dos jornadas.

"Nos hemos despedido con dos victorias, que no nos da consuelo por lo pasado, pero por lo menos es una pequeña alegría. Nos han faltado un par de jornadas. Hemos estado con trece puntos abajo y nadie se esperaba esta remontada, pero esta magnífica segunda vuelta no compensa los ocho puntos de la primera", dijo Lisci, en conferencia de prensa.

"No culpo a los entrenadores anteriores porque yo también estuve pero creo que si en 38 jornadas no cumples debes descender, no hay que darle más vueltas", confesó.

El técnico italiano habló de José Luis Morales, que acaba contrato al final de esta temporada y su futuro es una incógnita, aunque no se descarta que pueda renovar.

"No tengo palabras para hablar de él. Entrena increíble como si tuviera 26 años. Es una pasada todo lo que contagia a los compañeros. Tenerle en el vestuario es un lujo. Igual que Coke, probablemente la mejor persona que he conocido en un vestuario. Me alegro por su gol y ha tenido una despedida como se merece un gran jugador", concluyó.