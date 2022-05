Morales cierra con un "Volveremos" la temporada del descenso

Valencia, 23 may (EFE).- El capitán del Levante, José Luis Morales, ha cerrado la temporada recién concluida con un texto en Instagram que concluye con un "Volveremos" para recapitular lo que ha sido la campaña recién finalizada con el descenso a Segunda División y en el que no específica concretamente si seguirá o no en el club valenciano.

Tras reconocer que el tiempo pone a cada cual en el lugar que merece, ha señalado que "desgraciadamente, la temporada ha dado lugar a lo que nadie quería que pasara" y ha concretado que han intentado evitarlo, pero la reacción fue "tardía e insuficiente".

En el texto ha dado las gracias a sus compañeros por la lucha por un objetivo por el que se han dejado "la vida", aunque al final se les ha "escapado de las manos", así como a la afición que ha estado al lado del equipo cuando más se le ha necesitado y a su familia y amigos, por impedir que se viniera abajo en una lucha en la que no ha podido salir vencedor.

"Para terminar -concluye el texto- solo deciros que volveremos, este club y esta afición se merece lo que son, ser de Primera División, dos colores que siempre se levantan porque estos es el @levanteud. No traten de entenderlo. Macho Levante". EFE

1005179

pzm ag/ea