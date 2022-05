La UD Almería quiere a Enis Bardhi

El equipo indálico quiere aprovechar el descenso para fichar a una de sus estrellas

La temporada ha terminado de la mejor forma posible para la UD Almería después de conseguir el ascenso a LaLiga aunque no de forma sencilla, ya que hasta el último minuto, con ese gol de la AD Alcorcón contra la SD Eibar, no hubo felicidad en la ciudad indálica. Con la celebración en ciernes, la aparición de la UD Almería en la élite genera mucha expectación, puesto que se espera que Turki Al-Sheikh apueste de manera muy fuerte por el pujante proyecto deportivo. Para ello, la UD Almería tendrá que tener un equipo competitivo para no pasar apuros y poner los cimientos a una plantilla que tendrá que ir en continuo crecimiento. Así pues, se prevén fichajes de gran caché y buen nivel futbolístico y los nombres no han tardado en aflorar. Hace unas horas se vinculaba al mítico Edinson Cavani con la escuadra indálica, pero ahora desde Valencia apuntan a que la UD Almería ha mostrado gran interés por la situación de Enis Bardhi, centrocampista del Levante UD.

La UD Almería ha preguntado por las condiciones para hacerse con los servicios futbolísticos de Enis Bardhi, centrocampista normarcedonio de 26 años de edad. Según apunta AS, la escuadra andaluza quiere al balcánico de cara a la próxima temporada en su regreso a LaLiga. Aún así, no será fácil sacar al de Skopje de Orriols, puesto que la dirección deportiva que lidera Felipe Miñambres ve en Bardhi a uno de esos futbolistas con los que sacar dinero para tapar el agujero de 10,5 millones de euros que tiene que tapar antes de que termine el ejercicio económico, en junio.

La situación de Enis Bardhi cambió durante esta temporada cuando el Levante UD ejerció una cláusula de su contrato para renovarlo por dos temporadas más. Un movimiento estratégico con vistas a este mercado de fichajes a sabiendas de las dificultades de obtener dinero por otros activos no tan bien valorados. Algo que no ocurre con Bardhi que mantiene un caché intacto, estando muy bien valorado en Italia, donde equipos de la calidad el Nápoles han llegado a sondear su incorporación aunque sin decidirse con dar el paso.

Enis Bardhi no es el único en la rampa de salida de un Levante UD que tiene también a Jorge de Frutos y Roger Martí como posibles ventas para equilibrar sus cuentas. También está pendiente de la decisión de Pepelu y José Luis Morales, con quienes negocia la renovación y por último está José Campaña, el cual espera una oferta de Primera división.