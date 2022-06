Aparcado por el Betis, el Getafe sigue apretando por su fichaje; el Levante se resiste, a la espera de la mejor oferta

La Real Sociedad también lo contempla; la salida de Portu podría ser clave

"Yo creo que (De Frutos) vale más de diez millones", dice un Felipe Miñambres, director deportivo del Levante UD, que trabaja en dar forma al Levante de la 22/23 que tendrá que luchar por conseguir volver a Primera división. Una tarea complicada para la que los granotas, antes, deberán cuadrar su cuentas, estando obligados a vender por valor de 10'4 millones de euros antes del 30 de junio. Y claro, Jorge De Frutos se antoja una oportunidad pintiparada para ello.

"Ya nos lo ofrecieron en su momento. No sé en cuánto está valorado Jorge, pero sí creo que vale más. Es la venta más segura del club, por el que más se interesan los equipos y en una cantidad más alta", analizaba Miñambres días atrás.

Y no le falta razón al director deportivo levantinista, pues esa oferta de diez millones a la que hacía referencia era la de un Getafe CF que ya intentó firmarlo el pasado verano. "Es muy interesante", ha dicho en más de una ocasión un Ángel Torres que sigue muy interesado en hacerse con sus servicios, a pesar de que el Getafe CF está muy cerca, también, de cerrar la contratación de Portu con la Real Sociedad a cambio de unos cinco millones de euros. El movimiento del atacante murciano, en cualquier caso, no sería excluyente para De Frutos, por el que, eso sí, las posturas están muy lejanas entre clubes. Y es que el Levante no está por la labor de que salga a cualquier precio, pues sólo recibiría la mitad del traspaso, perteneciendo la otra parte al Real Madrid.

La cláusula de De Frutos en el Levante UD es de 30 millones de euros, una cantidad que, lógicamente, se ha visto rebajado bastante con el descenso de categoría de los de Orriols. Ángel Torres, como él mismo ha reconocido, ya está en contacto con el Real Madrid para conocer de primera mano si pudiera 'pescar' algo por allí, por lo que no es de extrañar, tampoco, que el nombre de De Frutos haya salido a relucir en un intento de que los blancos faciliten la operación en los que respecta a su 50% de los derechos del futbolista.

Los otros dos clubes que más interés han demostrado por De Frutos en los últimos meses han sido un Betis que hoy por hoy tiene aparcado el interés, pendiente de otras operaciones por acabar de formalizar, y la Real Sociedad, que encontraría en él un recambio de lujo a la salida de Portu, con destino a Getafe.

El Levante UD pagó por él 2'5 millones de euros, por lo que pretende obtener este verano una plusvalía importante que sirva para paliar sus mermadas cuentas. Los problemas físicos que De Frutos a lo largo de la pasada temporada es uno de los principales inconvenientes que presenta el futbolista, existiendo hoy por hoy la duda de si podría rendir a un nivel de mayor exigencia.

Por ahora, su agente, Juanma López, trata el asunto en primera persona. El que fuera futbolista del Atlético Madrid mantiene una estrecha relación con el Getafe CF y su presidente, Ángel Torres, por lo que queda mucho verano por delante todavía.