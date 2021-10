Pacheta: "Haremos correr al Málaga".

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo 'Pacheta' ha vuelto a insistir sobre la necesidad de que "se pare la liga" para no tener que perder a los jugadores que tienen compromiso con las selecciones y que, en el caso de su equipo, afecta a tres jugadores, dos de ellos, piezas clave.

"No puedo afrontar un partido sin tres jugadores sanos que están con sus selecciones, y para esto hay una solución clara: que pare la liga. Si queremos que esta mejore, trayendo internacionales, es fundamental parar la competición. En nuestro caso, perdemos a un jugador enrachado con el gol -Weissman- y otro -Gonzalo Plata- que está adquiriendo protagonismo", ha lamentado.

Tampoco podrá jugar ante el Málaga Yanko, "que también es importante para el equipo aunque ahora esté teniendo menos minutos", ha comentado el técnico burgalés quien, además, contará con otras seis bajas por lesión -Raúl Carnero, Hervías, El Hacen, Hugo Vallejo, Joaquín y Olaza-.

Al menos recupera a Kike Pérez, quien entrará ya en la convocatoria ante el cuadro andaluz, junto a El Yamiq y a Javi Sánchez, e incorporará a tres jugadores del filial para completar la lista de cara a este choque: Slavy, Kike Ríos y Dalisson, "todos ellos, con una gran capacidad de crecimiento", ha advertido.

"Pacheta", en rueda de prensa, se ha mostrado "muy orgulloso" de lo que vio en Ponferrada "con una afición que, empatando, hizo salir a los jugadores para aplaudir su entrega y su trabajo", creando una conexión que considera "fundamental", ya que "el público empuja al equipo y transmite ilusión".

En su opinión, "solo vale ser fieles a lo que se trabaja y que todas las sensaciones sean buenas, para salir a ganar", y para ello exige "esfuerzo, pasión y entrega" si se quieren conseguir resultados, aunque estos "vienen dados por otros condicionantes y, pedirlos, a veces resulta difícil, en una liga tan dura".

Respecto al arbitraje, Pacheta ha señalado que "ha habido acciones en las que el Real Valladolid no ha salido beneficiado y que no han sido justas, y es duro que piten un penalti que no es y que se inventen jugadas que no existen, pero no vean un pisotón a Toni Villa o una dura entrada a Sergio León", respecto al anterior encuentro ante la Ponferradina.

"Estoy hablando de detalles que han sido determinantes en el resultado final, pero no es momento de cargar contra nadie", ha precisado el entrenador del cuadro blanquivioleta, que afrontará este viernes un partido ante un rival "dinámico, incisivo, vertical y descarado".

Ha destacado la calidad de jugadores como Brandon, Roberto, Kevin o Paulino, a los que deberán prestar especial atención y ha advertido sobre la necesidad de "saber correr y estar ajustados en defensa", aunque tiene claro que su equipo "también hará correr al Málaga".

Respecto a las declaraciones de Roque Mesa, en las que valoraba el 4-4-2 como el sistema en el que los jugadores se sienten más cómodos, ha señalado que "es normal que diga eso, puesto que es un esquema con el que han crecido más que con otros, pero es el técnico el que decide, y si se gana, estará igual de feliz".