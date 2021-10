El posible once del Málaga ante el Zaragoza

El Málaga CF recibe al Zaragoza en La Rosaleda, donde los de José Alberto están demostrando una buena imagen ante su afición. Mientras que los blanquiazules aún no han ganado a domicilio, en casa suman tres victorias y un empate. Unos números a los que quieren darle continuidad este sábado, ante el conjunto maño.

Para la cita, José Alberto contará con la ausencia por sanción de Paulino, amén de lesionados como Hicham, quien no se ha estrenado todavía este curso. Una baja que al técnico asturiano le presenta varias opciones para formar su once del centro del campo hacia arriba, en función, también, si da continuidad o no al doble pivote que utilizó en Pucela ante el Valladolid.

En defensa, todo apunta a que Peybernes no tendrá problemas para partir de inicio, aunque ha tenido molestias a lo largo de la semana. Lomban, por si acaso, espera su oportunidad. No te pierdas nuestra galería con el posible once del Málaga ante el Zaragoza.