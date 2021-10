Las dos conversaciones que han cambiado el futuro de Dani Martín.

Dani Martín partió este verano al Málaga CF, en préstamo por el Betis, con el objetivo de reconducir su carrera como profesional. Tras dar el salto del Sporting al conjunto verdiblanco, en Heliópolis no le ha ido como esperaba al joven arquero gijonés.

Su experiencia como bético se inició con demasiadas dudas sobre su figura, siendo las lesiones, luego, las que le impidieron seguir con la progresión que evidenciaba en Asturias y por la que el Betis lo fichó.

Todas las partes coincidían en que lo mejor era que saliera cedido en busca de esas continuidad que necesitaba. Y así fue. En Málaga, de la mano de un José Alberto López que lo conoce muy bien de su etapa en El Molinón, se ha asentado en la portería blanquiazul, siendo ya seis los partidos que ha disputado. 540' en los que ha encajado ocho tantos, dejando la portería a cero en dos ocasiones.

Un presente prometedor en el que Dani Martín tiene que seguir mejorando y para el que han resultado clave dos conversaciones. Cedido por el Betis sin opción de compra hasta final de temporada, varios fueron los clubes que se interesaron en hacerse con sus servicios, decantándose finalmente por un Málaga CF que no le ha defraudado gracias al exmalaguista Fernando, miembro del actual cuerpo técnico de Pellegrini en el Betis, y el propio José Alberto López.

Así lo cuenta el propio Dani Martín en Ser Deportivos Málaga: "No hable con Pellegrini, pero con Fernando sí. Me dio la enhorabuena y me dijo que iba a vivir en una ciudad espectacular, que lo disfrutara. Cuando llegas aquí te das cuenta de la magnitud que tiene todo. Es una pasada. La afición es increíble y te hace sentir malagueño desde el primer día. Todo eso ayuda mucho".

Y si importante fue para él su conversación con Fernando, aún más lo fueron sus primeras palabras con José Alberto, a quien está correspondiendo la confianza que le ha brindado: "Nada más salir la noticia de que había fichado por el club me llamó para saber cómo estaba mi rodilla y que esperaba que me viniera con él a Málaga. Tenía más opciones, pero aquí vi la oportunidad. Sabía lo que quería y eso me atrajo bastante para venir al club".