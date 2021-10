Nacho Ambriz: "El Málaga es un equipo muy alegre y muy dinámico".

Nacho Ambriz, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha destacado que el ánimo de su equipo "ha crecido" en los últimos partidos tras los dos buenos resultados conseguidos contra el Zaragoza y el Girona, a domicilio.

El técnico mexicano se ha mostrado optimista en la rueda de prensa previa al partido de este martes frente al Málaga, y también esperanzado, tras sumar cuatro de los seis puntos disputados fuera de casa en los dos últimos enfrentamientos en Zaragoza y Girona.

"El ánimo ha crecido y vamos tomando confianza al haber sumado cuatro de los seis puntos en los dos últimos partidos ya que en casa no lo conseguimos. Ahora estamos mejor, aunque el rival nos quitó la pelota y nos metieron bajo el arco, pero fuimos contundentes en el contrataque", ha analizado.

Ambriz ha reconocido que todavía tienen que "mejorar, tener más movilidad y posesión de la pelota", pero ha explicado que sumar siempre es positivo y que "es mejor corregir ganando que perdiendo".

El equipo altoaragonés, que seguirá sin poder contar con el central Jorge Pulido y el extremo David Ferreiro al no estar recuperados de sus lesiones, no ha tenido tiempo de preparar el partido según el técnico.

"Se ha hecho más recuperación física que de preparación del encuentro porque sólo hay dos días pero esperamos hacer un buen partido de fútbol", ha apuntado.

Sobre el rival, el Málaga, Ambriz ha destacado su dinamismo: "Ellos son un equipo alegre y muy dinámico que lo hace igual fuera de casa que en casa y nosotros tenemos que ser también muy dinámicos. Espero un partido abierto donde tendremos que ser muy contundentes en las áreas".

Andrés Fernández, portero del conjunto azulgrana ha sido la figura en los últimos partidos del Huesca ya que con sus paradas le ha dado puntos al equipo, aunque el técnico del Huesca ha resaltado el trabajo de todos.

"No me gusta destacar a los jugadores en particular, pero sí que es cierto que es muy importante y ha estado muy bien porque nos han dominado", ha valorado.

Poco a poco van entrando en la delantera tanto Isidro Pitta como Adolfo Gaich, además de otros jugadores que vinieron nuevos de otras competiciones, algo que ha destacado el entrenador del Huesca.

"En todas las partes del mundo cuesta tiempo la adaptación y ellos van entrando poco a poco. Eso supone sumar al equipo porque van entendiendo y aprovechando las oportunidades que tienen cuando juegan", ha señalado Ambriz.