Hasta el técnico rival duda de la actuación del VAR en el gol del Málaga: "Tardaron demasiado en revisarlo".

"No la he visto, te soy sincero", recalcó Nacho Ambriz, técnico del Huesca, al ser cuetionado sobre el gol anulado al Málaga CF por supuesto fuera de juego. Una respuesta lógica, la del mexicano. Menos habitual cuando se pregunta a un entrenador sobre algo que ha favorecido a su equipo es lo que siguió argumentando Ambriz: "Creo que el criterio de los árbitros o el VAR, no sé si es de interpretación... Tardaron mucho en revisarlo".

En cualquier caso, el técnico del conjunto oscense se mostró aliviado por el empate y que el gol no hubiera subido al marcador: "Se dice que el VAR para eso está y hubiese sido un palo que el gol hubiera entrado".

Huesca y Málaga empataron a cero un partido en el que ambos clubes tuvieron ocasiones claras de gol, estrellando varios balones en la madera. Finalmente fue el VAR el que impidió que subiera al marcador un tanto conseguido por Genaro en el epílogo del encuentro.