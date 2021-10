Así formalizará el Málaga sus quejas por el gol anulado a Genaro: "Esto no hay quien lo entienda".

"Esto no hay quien lo entienda", comentó el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, en redes sociales minutos después de la conclusión del partido entre el Huesca y el Málaga en El Alcoraz, donde los de José Alberto empataron a cero después de cómo el VAR y el árbitro no dejaron subir al luminoso un tanto de Genaro Rodríguez en el epíloto por interpretación de un fuero de juego de Peybernes.

Ya en rueda de prensa mostró su malestar el propio técnico blanquizaul, José Alberto, quien comparó lo sucedido con el gol de Mbappé a España en la final de la Liga de Naciones unos días atrás. "He estado hablando con los árbitros. Ellos no han visto la jugada, pero yo sí la he visto. Hace poco, España perdió un campeonato por una jugada similar. Los árbitros han hecho un trabajo magnífico, y su trabajo se ve empañado por una decisión equivocada que viene desde Madrid; nos quedamos sin dos puntos", sentenció el técnicno blanquiazul.

Unas protestas que no se quedarán ahí. Desde el vestuario han preferido mantenerse al margen públicamente, siguiendo las indicaciones del club ante el temor de posibles sanciones o represalias por parte de la RFEF. Un silencio que, sin embargo, no esconde el malestar en La Rosaleda, donde estudian cuál será la estrategia a seguir en las próximas horas para mantener abierto el debate sin que ello haga daño a los intereses deportivos del club.

En Martiricos, tanto desde la directiva como desde los servicios jurídicos del club se están estudiando los diferentes escenarios posibles, analizando los pros y los contras de cada uno a la hora de hacer llegar su protesta a la RFEF y al estamento arbitral.

En cualquier caso, lo que tienen claro en La Rosaleda es que no deben resignarse por lo vivido y dejarlo pasar, de ahí que habrá una reacción al respecto, la cual estudian.