De árbitro a árbitro: "Fue gol legal de Genaro, Peybernes no entra en la jugada".

De árbitro a árbitro: "Fue gol legal de Genaro, Peybernes no entra en la jugada". LaLiga

José Alberto, Manolo Gaspar, Peybernes... Sigo dando de qué hablar en el Málaga el gol anulado a Genaro en El Alcoraz, ante el Huesca. Un tanto que el colegiado y el VAR anularon por interpretación del primero, al entender que el zaguero francés entraba en juego, a pesar de que fue un rival, Cristian Salvador, quien asistió al malaguista justo antes de alojar el balón entre los tres palos.

"Si el gol de Mbappé vale, no entiendo por qué el nuestro no", ha dicho este mismo miércoles uno de los protagonistas, el propio Peybernes. Y lo cierto es que la norma no hay quién la entienda, como el propio Manolo Gaspar resalta.

Para más inri, la interpretación de la norma de un propio árbitro. El excolegiado Raúl García de Loza, quien ha analizado la jugada polémica del Huesca-Málaga en Onda Cero Málaga. Un gol que, a tenor de García de Loza, fue legal.

"Fue gol legal de Genaro, Peybernes no entra en la jugada", sentencia García de Loza, quien no deja pie a la interpretación. Un argumento más, por tanto, que sumar por parte del Málaga, que como club está estudiando la forma de transmitir su disconformidad por lo sucedido a los estamentos pertinentes.