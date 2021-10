Se aproxima el mercado de enero y Manolo Gaspar ya ha acelerado los trabajos para intentar reforzar al Málaga CF una vez que se abra de nuevo el mercado. "Intentaremos traer lo mejor para el club", ha dicho recientemente el director deportivo del conjunto costasoleño, quien tiene diversos frentes abiertos.

Son varios los deberes de Manolo Gaspar para este mes de enero, bien por las lesiones como por la existencia de varios jugadores que no entran en los planes de José Alberto Martínez.

"Pueden pasar muchas cosas, gente que no hemos visto mucho y que explote o algún jugador que no tenga muchos minutos quiera hablar conmigo y buscar soluciones", dice Manolo Gaspar de cara al próximo mercado, donde tanto él como José Alberto están a la espera, también, de cómo evolucionan algunos de sus jugadores que no han podido tener más protagonismo hasta la fecha.

La rescisión de Alexander González ha liberado una ficha, siendo dos las plazas libres. El ataque, donde los problemas físicos no están respetando, es una de las líneas que más ocupa al director deportivo del Málaga.

Manolo Gaspar también tendrá que dar salida a alguno de los integrantes del primer plantel blanquiazul y afrotnará alguna renovación en las próximas semanas.

La entrada de 'cash' por el acuerdo de LaLiga con CVC ayudará a tener una mayor amplitud de movimientos. No te pierdas nuestra galería con los deberes de Manolo Gaspar para el mercado de enero del Málaga.