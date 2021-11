Pegar a Kevin sale gratis

El regateador es una especie en extinción en el fútbol. Aquel que desborda, que provoca al rival en el uno contra uno, que levanta de sus asientos al aburrido espectador de tanto pase horizontal sin ambición, está en peligro de muerte. Y con él, este deporte en el que los que deben impartir justicia se lavan las manos. Vale más una protesta airada que una entrada criminal para que consideren sacar tarjeta.

A Kevin Medina, el jugador revelación de la temporada en el Málaga CF, y también en Segunda división, lo están acribillando. No hay partido que acabe con un tobillo, o con los dos, hinchado y morado. El del Carlos Tartiere no fue una excepción. Una entrada a destiempo y con los dos pies por delante de Costas al extremo malagueño cuando apenas se había cumplido el primer cuarto de hora de encuentro le dejó, otra vez, maltrecho su tobillo izquierdo. El central se fue con una amarilla mientras Kevin se tiró cuatro minutos revolcándose de dolor sobre el césped.

Aún caliente la zona dañada, aguantó casi una hora más en el terreno de juego hasta ser sustituido por su amigo Antoñín. Pero ya no fue el futbolista desequilibrante y eléctrico. No podía serlo. No le dejaron serlo. La dañada articulación ya estaba más que inflamada y no le permitía ninguna movilidad.

Kevin, debutante esta temporada con el primer equipo del Málaga, sólo lleva 13 partidos como profesional. Pero los rivales ya le conocen. Es, con diferencia, el que más faltas, 30, recibe de la plantilla blanquiazul y el sexto en toda la categoría. En el primer puesto de ese ranking se encuentra Narváez, del Zaragoza, con 42.

En el Málaga, el único que alza la voz es José Alberto López, su entrenador. "Está mal, no se pone bien del tobillo. Le están cosiendo a palos en cada partido y así es difícil que pueda recuperarse. En la selección española tenemos muy buenos jugadores de posición, pero no regateadores. Y vamos a acabar sin ellos porque no sólo Kevin, a cualquiera con esas características se les debe proteger más porque escasean", explicó tras el choque del Tartiere.

Ahora, el delantero malagueño tendrá que descansar obligatoriamente unos días, por lo que parece poco probable que pueda llegar a tiempo para estar en las mejores condiciones al partido de este jueves, 21.15 horas, ante la Real Sociedad B.