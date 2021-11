El ex del Málaga que busca una nueva oportunidad en el fútbol

Hace algunas semanas que Alexander González ya no es jugador del Málaga. Su salida se dilató en el tiempo, quizás demasiado. El entrenador y el director deportivo o contaban con él y, tras un decepcionante verano donde se le ofrecieron oportunidades para que demostrara sus cualidades, le dejaron claro que no iba a jugar nada esta temporada. Incluso ficharon a Víctor Gómez teniendo ya para el puesto a Ismael Casas, Calero y a él mismo.

Sin embargo, Alexander, titular con Venezuela, se negó a irse. O le pagaban todo el dinero del año que le quedaba en el contrato o no se movía. Entendía que no jugase, pero tampoco le causaba mayor problema. Fuentes cercanas al club aseguran que su única pretensión era que no le apartasen de los entrenamientos para así mantener la forma y poder ser convocado por su selección.

Al final, después de varios meses de tiras y aflojas, se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del futbolista que llegó en diciembre de 2020 y que sólo rindió los primeros cinco partidos. Justos los que necesitaba para ganarse la renovación. A partir de ahí, su nivel bajó muchos enteros hasta desaparecer de las convocatorias, primero con Pellicer y después con José Alberto López.

Ahora, Alexander González ha publicado en sus redes sociales una carta en la que pide una nueva oportunidad para seguir jugando al fútbol. "Los tiempos del fútbol me han golpeado, me han destruido, me han decepcionado. Hablaría no del campo ni de la pelota, porque allí sí que lo he vivido en persona, sino fuera de este. Sin embargo, aquí estoy de vuelta nuevamente con una nueva oportunidad de, en el futuro cercano, volver a disfrutar y a entregarme de lleno a un escudo que me permita formar parte de la historia e incluso dejarla grabada por siempre. El día que no me queden fuerzas, ese día me despediría. Pero aún no toca. Lo siento por los que quieran eso".