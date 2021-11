Jozabed, el Málaga y el interés de un Betis que no quiso pagar su cláusula

El mairenero Jozabed Sánchez comenzó a jugar al fútbol en las escuelas deportivas de Mairena del Alcor (Sevilla). De ahí daría el salto a los escalafones inferiores del Sevilla FC, llegando hasta su primer filial, aunque nunca conseguiría debutar con el primer equipo en partido oficial.

Posteriormente acabaría dando el salto a Segunda división defendiendo la elástica de la Ponferradina para luego pasar al Real Jaén. Y de ahí a Primera de la mano del Rayo Vallecano, con el que firmó por tres temporadas, aunque sólo aguantó dos. Y es que su destacado rendimiento como rayista le sirvió para dar el salto a Inglaterra, firmando por el Fulham tras perder la categoría con los de Vallecas. Firmó diez goles y fue el centrocampista más realizador de las grandes ligas europeas. "Me salió muy buena temporada a nivel anotador pero fue una pena que el equipo descendió", recuerda el ahora futbolista del Málaga en una entrevista para AS.

Y de su mejor momento deportivo pasó a uno de los más complicados, pues en Inglaterra no le fueron las cosas como tenía pensado. "Quizá fue más culpa mía porque mentalmente no fui preparado para estar allí. Hay que recordar que ese año el Fulham estaba en Championship (segunda categoría en Inglaterra). No era Premier. Yo creía que ese año había hecho méritos en España en el Rayo para seguir en Primera División. Me tuve que ir allí y era Segunda división. No supe aceptar eso muy bien a nivel mental y siempre fui con ese hándicap. Por eso a las primeras de cambio en enero, cuando surgieron equipo que querían mu cesión me vine (al Celta). Solo estuve cinco meses allí".

Y es que ni Betis ni Sevilla FC, con los que se vinculó en ese momento, apostaron de verdad por su fichaje, como el mismo Jozabed explica: "No hubo opciones. Si hubiera habido opciones en España me habría quedado en Primera división. Me fui allí porque fue la única opción real que tuve. Siempre se habla de opciones pero al final solo es interés. Los clubes que vengan con todas las de la ley, en ese momento, que tuvieron que pagar la cláusula de rescisión, cuatro millones de euros, solo fue el Fulham". Y de ahí al Celta, en enero, cuando le salieron "varias propuestas en España", pero los vigueses estaban jugando Europa League, y eso resultó clave para su elección.

Una carrera intensa y llena de altibajos que le ha traído ahora hasta un Málaga CF tampoco exento de problemas: "Dejando a un lado el tema económico, siempre he opinado que dentro de la categoría hay pocos clubes de la magnitud del Málaga. Es verdad que pasó momentos muy delicados por malas gestiones, pero a nivel de entidad siempre tuve claro que no es lo mismo jugar en el Málaga que en otro equipo de la categoría".

Jozabed lo tuvo claro cuando salió la opción del Málaga CF: "El Málaga era mi primera opción por todo. Cercanía de Sevilla después de haber estado tantos años fuera de casa. Fue fácil. El club se está empezando recuperar y jugar cada domingo con más de 15.000 personas en La Rosaleda no es muy común".

Con contrato hasta 2023, Jozabed sólo piensa como malaguista: "Por supuesto que sí. Si estoy cómodo en un sitio me veo muchos más años. En el fútbol nuca se sabe pero sí a de hoy estoy muy contento con todo aquí en Málaga. En un futuro vería con muy buenos ojos seguir aquí".

Sobre su posición ideal sobre el campo: "Donde juegue€ Todos queremos jugar y la posición importa poco. Lo que quiero es estar en el once inicial, Siempre he dicho que a lo largo de mi carrera me encuentro más a gusto jugando de '8', de '10' o en el doble pivote. En la media punta participo más en la finalización del equipo".