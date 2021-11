Las alas del Málaga ya pueden volar

Más vale prevenir que curar. Una premisa que se ha llevado a rajatabla en el Málaga esta semana aprovechando que el partido ante el Tenerife se juega el lunes. Quedaban días por delante para recuperar a algunos jugadores tocados, o para darles un ligero descanso. Y ya están, si no a tope, sí a un mínimo nivel para competir. Son los casos de los extremos Kevin y Paulino, así como de Alberto Escassi.

Ninguno de los tres se había ejercitado con el grupo jueves y viernes. Tampoco es que este sábado se haya forzado mucho la máquina en el entrenamiento. Pero verles con el resto del grupo es sinónimo de buenas nuevas para que José Alberto López pueda respirar sabiendo que estarán a su disposición sin demasiados inconvenientes.

En el caso de Kevin, su tobillo izquierdo, muy castigado por los rivales, es el que le está causando problemas. Ha tenido que salir desde el banquillo en un par de partidos por no estar del todo recuperado. Necesitaría más descanso, pero eso es un lujo que el Málaga no se puede permitir. Aunque no esté para disputar 90 minutos.

Por lo que respecta a Paulino, el futbolista que ha aparcado temporalmente el interés del Betis y del Espanyol, tiene molestias en la zona izquierda de la cadera. Su capacidad de desborde, como le ocurre a Kevin, hace que reciba muchos golpes.

En cuanto a Escassi, su dolor se centraba en el vasto interno del cuádriceps izquierdo. Nada grave, pero que, con la carga de minutos que lleva, hacía necesario unos días de mínima intensidad. Tras su suplencia en el último encuentro, parece que el paleño estará sin dudas en el once inicial frente al Tenerife este lunes a las 21 horas.

Con Hicham también entrenando, si bien con mucha precaución, las únicas bajas son las de Chavarría, recuperándose de una rotura de fibras, y de Luis Muñoz, que ya comenzó su rehabilitación tras la operación en el cruzado de su rodilla izquierda.