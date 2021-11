José Alberto: "Ha sido un partidazo de entrega y compromiso".

Tres puntos vitales para el Málaga CF y su lucha por los puestos con derecho al 'play-off'. Una victoria reconfortante para José Alberto López, técnico blanquiazul, quien se mostró eufórico tras el triunfo conseguido ante el Tenerife por 1-0 en La Rosaleda, donde nadie ha conseguido ganar aún esta temporada. "Ha sido un partidazo de entrega y compromiso de los jugadores hacia la institución. En la primera parte, nos costó desde el 60-70, pero la comunión con el equipo y la afición nos hizo saber sufrir y sacar un triunfo, otro más, muy importante. Era el segundo equipo mejor como visitante, el Tenerife es un equipazo, ya lo habéis visto. Valoro el partido que hemos hecho. Los primeros 60-70 minutos les hemos minimizado. Fútbol, posesión, llegadas... Nos faltó una ventaja mayor en la primera parte, la merecíamos, pero aquí sirve el acierto en las dos áreas. Hemos estado muy bien en área propia, en los rechaces de los centros laterales", analizó José Alberto, quien destacó la actuación de Calero en el lateral derecho: "Quiero destacar el partido enorme de Iván Calero, ha sabido saber esperar, trabajar, estar ahí, es un gran profesional y me alegro muchísimo por él, se lo merece".

Junto a ello, José Alberto López, técnico del Málaga CF, también se refirió a otras cuestiones acontecidas durante el partido disputado este lunes en La Rosaleda.

Genaro cumplirá ciclo: "No me di cuenta de la quinta amarilla de Genaro, no estará, pues nada, a buscar una solución para seguir compitiendo y creciendo como equipo", decía el técnico sobre la suspensión que tendrá el próximo sábado ante el Las Palmas, el mediocentro sevillano, al tiempo que era cuestionado por Brandon Thomas: "Un muy buen partido, como todo el equipo, hemos demostrado una entrega, un compromiso y solidaridad en todos los sentidos. Brandon ha sido un abanderado de todo lo que ha sido".

El penalti a Brandon: "El penalti aún no lo vi en vídeo, desde el área técnica me pareció muy claro. También Juan Soriano sale de puños y le da a Roberto en la cabeza y no lo pitan, el año pasado me pitaron a mí uno así en el Mirandés. La tarjeta que me sacan es por estar fuera del área técnica, vivo el partido al límite y con pasión, pero salí del área técnica, no sé si medio metro o un centímetro, por ese motivo fue".

Las dudas del final del partido: "Siempre estamos destacando cosas negativas y miro las cosas positivas, en casa somos los mejores. Tenemos 23 puntos, con 4-5 jornadas para la primera vuelta. Seguimos creciendo, progresando, somos muy jóvenes, tenemos margen de mejora. Nos falta esa pausa, el entendimiento en algunas situaciones por esa juventud, esas ganas de recuperar el balón al rival".

Los problemas físicos de Peybernes: "Ha sido una sobrecarga al final, muchos jugadores pueden tener los problemas, se le ha subido un gemelo, pero parece que no es nada más".Por último, un mensaje para recibir al Las Palmas el sábado: "Nunca le pido nada a la afición. Es una pasada el jugar aquí como local pero sí le digo de cara al sábado que necesitamos a todo el mundo, el equipo se lo está mereciendo. No le podemos pedir más porque los que vienen son la hostia, tenemos una caldera aquí en este estadio, pero pido un esfuerzo para que venga más gente. Los jugadores se lo están mereciendo, que estén aquí y lo disfruten",