El cerrojo del Málaga que vino del Betis

El Málaga volvió a saborear las mieles del triunfo en su vuelta a casa. En La Rosaleda, con la ayuda de más de 15.000 seguidores, el equipo acabó con la racha del Tenerife y sumó una victoria que le ha dejado a solo tres puntos de los playoffs. Palabras mayores.

Gran parte del éxito tiene que ver con la capacidad de mantener la portería imbatida. Del mismo modo que las derrotas a domicilio están llegando por todo lo contrario, con dos goles encajados de media por encuentro, las victorias en casa tienen un claro activo. No es sólo labor del portero, pero algo también tendrá que ver quien defiende el arco, Dani Martín.

El meta cedido por el Real Betis no está teniendo demasiado trabajo ni ha debido ejercer de héroe en ningún partido. El engranaje defensivo está funcionando a las mil maravillas, como ocurrió contra el Tenerife y contra otros. "La sensación no fue de peligro. Prácticamente no tiraron", explicó tras el partido del lunes. Unas frases que podrían repetirse en casi todos los choques disputados al calor de los aficionados costasoleños.

Porque el Málaga es el mejor equipo de Segunda como local. Ha sumado los mismos 20 puntos que el Almería, si bien ha disputado un partido menos que sus vecinos rojiblancos. Y eso que solamente ha anotado 9 goles en 8 duelos. Pero es que ha recibido sólo dos, ante Zaragoza (Narváez) y Sanse (Sangalli). Mirandés, Alcorcón, Girona, Fuenlabrada, Lugo y Tenerife son los que se han marchado con el 0 en su marcador. Y salvo con los catalanes, el resto ha finalizado con 1-0. Mejor beneficio, imposible.

De ahí que Dani Martín, ahora mismo, pueda seguir tranquilo en el arco malaguista. Lo pidió el técnico, que lo conocía de su época en el Sporting, y ahí sigue indiscutible desde la quinta jornada cuando Dani Barrio fue desbancado. En el Real Betis se frotan las manos viendo que la cesión, de momento, está sirviendo para que uno de sus jóvenes pupilos vuelva a disfrutar del fútbol.