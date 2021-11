Manolo Gaspar rastrea talento en las canteras de Sevilla y Betis.

Esta misma semana reconoció Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, que estaba viendo mucho fútbol y que la dirección deportiva blanquiazul que encabeza ya estaba enfrascada en el trabajo para intentar reforzar al equipo el próximo mes de enero. Sin dar pistas ni hablar de posiciones, pero asegurando que estaban abierto a cualquier refuerzo que pudiera potenciar al equipo que dirige José Alberto López en cualquiera de sus líneas.

"Ya empieza a moverse todo. Los jugadores en los clubes ya saben cual es su rol y empiezan a moverse los agentes para tantear necesidades de otros clubes", explicaba al respecto Manolo Gaspar. Y no mentía el director deportivo, quien en las últimas fechas ha sido cazado en diferentes campos. Hace no demasiado tiempo estuvo en campo de Segunda división tras el regreso de Huesca. En lugar de volverse con el equipo, se desplazó para ver 'in situ' el Fuenlabrada-Amorebieta y el Alcorcón-Leganés.

Ahora, en cambio, se le ha podido ver rastreando talento joven. En concreto, el pasado fin de semana se le pudo ver siguiendo la Primera RFEF. Concretamente, el Sevilla Atlético-Andorra del Grupo II de la Primera RFEF, que terminó con un empate a uno. También estuvo en el Betis Deportivo-Cornellá y en el Badajoz-UD Logroñés, este último del Grupo I de la misma categoría.



Los caladeros del Málaga CF

No es extraño ver a Manolo Gaspar siguiendo en directo a los primeros filiales del Sevilla FC y del Betis. Y es que tanto la factoría de la carretera de Utrera como la Ciudad Deportiva Luis del Sol son unos de los caladeros preferidos del actual Málaga CF. Auténticos pesos pesados del actual plantel de José Alberto se han criado en la cantera sevillista, como es el caso de Jozabed o Genaro. Lo mismo ocurre con la verdiblanca, estando el caso de Ismael. Dani Martín, aunque no pertenece a la cantera verdiblanca, sí procede del primer equipo del Betis, que lo fichó del Sporting de Gijón.

Junto a la del Sevilla FC y el Real Betis, la cantera del Granada CF es otra a la que Manolo Gaspar no le pierde ojo en busca de ese joven talento que pueda ponerse a tiro y vea a un club como el Málaga CF el escaparate idóneo en Segunda y luchar por cotas más altas.